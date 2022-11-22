После Зимней Олимпиады 2022 года Китай впервые проводит домашние соревнования на льду

Общество
22 ноября 2022

После Зимней Олимпиады 2022 года Китай возвращается к зимнему спорту. С 13 по 19 ноября 2022 года в городе Ичунь провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая прошел Всекитайский турнир по кёрлингу. Это было первое в Китае мероприятие на льду после Зимней Олимипады, в котором приняли участие более 120 игроков из 24 национальных команд и 8 регионов.

Согласно Информационному бюро муниципалитета Ичунь, в преддверии Зимней Олимпиады 2026 года этот турнир будет помогать в проверке эффективности тренировок игроков, отборе большего числа спортсменов, постоянном содействии долгосрочному развитию китайского кёрлинга и повышении общей эффективности национальных команд.

В последние годы город Ичунь активно развивает ледовые и снежные виды спорта и стремится стать «родным городом керлинга». Город, известный своими лесами и находками окаменелых останков динозавров, является важным экологическим туристическим центром на севере Китая. Это крупнейший город в Китае с лесным покровом на уровне 84,7% и самыми большими нетронутыми лесами корейской сосны. После окончания Зимней Олимпиады Ичунь будет развивать свою экологически чистую экономику кёрлинга, и привлекать большее число людей к участию в спорте за счет развития культуры кёрлинга.

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