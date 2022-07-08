Последняя крепость: как дела у киберспорта в России

С февраля для российского киберспорта поменялось очень многое. Под санкции попали все сферы — от непосредственно самих турниров до техники. И, если игровую консоль купить еще можно, то участие во многих соревнованиях не доступно уже сейчас.

О полном запрете на любое сотрудничество с Россией, по данным 1xCтавка, заявили Fortnite и FIFA. Epic Games запретила всем россиянам участвовать во всех турнирах с призовым фондом, а игры FIFA и вовсе недоступны на территории страны. Riot Games, PUBG и Rainbow Six: Siege закрыли свои региональные лиги, и, если команд-гигантов типа M3 Champions (Valorant) и Northern Lights Team (PUBG) эти изменения никак не коснулись, то молодым клубам теперь придется очень постараться, чтобы выбиться на международный уровень.

Но российские киберспортсмены не теряют присутствия духа и ищут способы, чтобы продолжить выступления на мировых соревнованиях. Так, в составе международной команды Nigma Galaxy Female (CS:GO) выступают сразу три российские спортсменки: Александра twenty3 Тимонина, Виктория tory Казиева и Ксения vilga Клюенкова, которая также является капитаном команды. 4 июля в финале глобального турнира ESL Impact среди девушек они уверенно обыграли бразильскую FURIA Esports Female из Бразилии со счетом 2:0 (16:8, 16:11). Турнир был с денежным призом — за победу киберспортсменки получили 50 тысяч долларов и приглашение на следующий сезон ESL Impact, который начнется уже осенью. Судя по данным на сайте букмекерской компании 1xСтавка, интерес к киберспорту никуда не ушел, за соревнованием пристально следили и ставили на победу пятерки vilga, что неудивительно — команда пока не проиграла ни одной серии на профессиональных соревнованиях, выиграв подряд 19 матчей, в том числе и в финале ESL Impact League Season 1 в Далласе.

Смешанные команды с участием спортсменов из России сейчас не редкость: сразу 6 команд из 1 и 2 дивизиона Dota 2 смешанные. Американская компания Valve, которая и разрабатывает Dota 2 и Counter-Strike, вообще относится к киберспортсменам из России с большей благосклонностью— наши геймеры без проблем продолжают играть на всех крупных турнирах. Единственные ограничения касаются клубов, у которых прослеживается связь с правительственными организациями — так, из-за невозможности выступать, сильнейший состав по CS:GO Gambit Esports, который принадлежит оператору МТС, сейчас полностью расформирован. Игроки продолжают зарабатывать только на стримингах и рекламе.

Совсем не на руку развития киберспортивной культуры играет то, что в обозримом будущем о крупных турнирах на территории страны можно даже и не мечтать. Более того, некоторые российские геймеры вынуждены специально выезжать в другие страны, чтобы играть оттуда, а после — снова возвращаться в Россию. Не все начинающие киберспортсмены могут позволить себе такие поездки, поэтому, если ситуация не изменится в ближайший год, мы сможем наблюдать сначала стагнацию, а после — регресс уровня наших геймеров, поскольку в подобной изоляции и без возможности постоянно соревноваться с игроками из других стран, они просто не смогут профессионально вырасти и достичь международного уровня.