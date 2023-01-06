Поставщик 888 электробусов для чемпионата мира по футболу успешно завершает 2022 год

Мир
6 января 2023

Компания Yutong Bus, входящая в число ведущих мировых производителей электробусов, получила высокую оценку от крупнейшего катарского поставщика транспортных услуг компании Mowasalat за содействие в предоставлении надежных и безопасных транспортных услуг с нулевыми углеродными выбросами болельщикам, приехавшим поддержать свои команды в ходе крупнейшего в мире футбольного турнира.  В течение 29 дней и ночей 888 электробусов и команда технической поддержки, компании Yutong, насчитывающая 126 сотрудников, обеспечивали круглосуточное челночное сообщение для перевозки более 2,6 млн пассажиров, преодолев в общей сложности более 3 млн километров.

Этот проект стал завершающим в успешном для компании Yutong 2022 году. Сегодня Yutong является самым продаваемым в мире брендом автобусов, работающих на новых энергоносителях. Компания поставляет аккумуляторные гибридные электробусы и водоробусы на водородных топливных элементах более чем в 152 страны мира. В глобальном масштабе 170 000 челночных автобусов марки Yutong, способствовали сокращению углеродного следа пассажирских перевозок более чем на 23 миллиона тонн.

В 2022 году компания Yutong добилась выдающихся результатов в области продажи пассажирских транспортных средств. Общий объем продаж транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, составил 11 966 единиц. В это число входит ряд крупных заказов, включая заказ на поставку в Казахстан 150 городских автобусов 6116HG, оборудованных ультрасовременной системой отопления, способной выдерживать крайне холодные погодные условия; заказ на поставку 160 электробусов в Мексику, обеспечивающий надежную, экологически безопасную и комфортную возможность для удовлетворения транспортных потребностей около 102 млн человек; а также заказ на поставку 161 электробуса в Великобританию. Полностью электрические автобусы, поставляемые в рамках этого заказа, соответствуют высоким стандартам Европейского рынка, и будут использоваться по всей территории страны.

Высокие показатели продаж компании Yutong объясняются ее неизменной приверженностью техническим инновациям. Городской автобус модели E11, выполненный в минималистичном стиле, может похвастаться большой вместимостью в сочетании с комплексными интеллектуальными системами безопасности, обеспечивающими комфорт пассажиров во время поездки. Модели E7 и E9 представляют собой более гибкий ответ на проблемы, связанные с перевозками в условиях городской среды, и отличаются компактным дизайном, обеспечивающим более высокую маневренность. Электробусы моделей T12E и T13E относятся к верхнему ценовому сегменту. Они сочетают функциональность и стиль, имеют эргономичный внутренний дизайн, большой запас работы аккумулятора и высокую степень защиты пассажиров, что гарантирует максимальную степень комфорта и надежности, необходимую для поездок на большие расстояния.

Компания Yutong значительно повысила надежность системы безопасности электробусов благодаря собственной запатентованной технологии YESS, обеспечивающей пятикомпонентную защиту, включающую антиаварийную конструкцию, систему подавления огня азотом и теплоизлирующий экран для аккумулятора, систему защиты агрегатов и круглосуточный контроль параметров аккумулятора. Использование этой технологии значительно повышает уровень безопасности электробусов, позволяет эксплуатировать при любых погодных условиях и повышает их адаптируемость.

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