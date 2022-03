Повысить свою средне- и долгосрочную конкурентоспособность намерена Huawei

На конференции MWC Barcelona 2022 действующий председатель Совета директоров Huawei Го Пин (Guo Ping) рассказал о планах компании продолжить реализацию своей стратегии глобализации и увеличить стратегические инвестиции в фундаментальные технологии. Благодаря этим инвестициям Huawei надеется перестроить фундаментальные теоретические основы, архитектуру и программное обеспечение, лежащие в основе всей отрасли, повысить свою средне- и долгосрочную конкурентоспособность и обеспечить устойчивое развитие отрасли ИКТ в долгосрочной перспективе.

В своей программной речи под названием «Посмотрите наверх, давайте осветим будущее» («Just Look Up, Let’s Light Up the Future») в режиме онлайн он уделил особое внимание двум главным источникам вызовов и возможностей в мире: цифровизация и углеродная нейтральность.

Существующие теоретические основы и архитектуры не в состоянии поддерживать взрывной рост спроса на цифровизацию

Согласно прогнозам, в 2022 году на цифровую экономику будет приходиться более 50% мирового ВВП. На фоне быстрого развития глобальной цифровой экономики спрос на цифровые продукты и услуги превзошел ожидания. Г-н Го пояснил, что поскольку теорема Шеннона и архитектура фон Неймана продолжают демонстрировать свою ограниченность, отрасль должна освоить новые теории и архитектуры для изменения технологического уклада в целях достижения устойчивой цифровизации.

Сокращение выбросов углерода влияет на долгосрочную жизнеспособность цифровой экономики

Касательно углеродной нейтральности, г-н Го отметил: «Плотность подключений и вычислительные мощности определяют могущество цифровой экономики, но при этом она должна сохранять долгосрочную жизнеспособность. Поэтому нам необходимо рассматривать новый фактор — сокращение выбросов углерода».

В этой области Huawei сейчас придерживается стратегии «больше битов, меньше ватт» («More Bits, Less Watts»). Помимо наращивания фундаментальных цифровых возможностей Huawei приняло на себя обязательства повысить энергоэффективность выпускаемой продукции в 2,7 раза за счет инновационных решений в таких сферах, как теоретические исследования, материалы и алгоритмы. Благодаря подобным достижениям индустрия ИКТ сможет помочь другим отраслям снизить свой углеродный след. Фактически размер такого снижения будет в 10 раз больше, чем углеродный след самой отрасли.

Huawei наращивает стратегические инвестиции в фундаментальные технологии для преобразования технологического уклада

Г-н Го также заявил, что Huawei существенно увеличивает стратегические инвестиции в фундаментальные технологии и сотрудничает со своими партнерами в целях преобразования технологического уклада в трех областях: фундаментальные теории, архитектура и программное обеспечение. Эти инвестиции будут постепенно повышать конкурентоспособность продукции и способствовать долгосрочному и устойчивому развитию как самой компании, так и отрасли ИКТ в целом.

Кроме того, инвестиции в значительной степени направлены на то, чтобы помочь компании приблизиться к пределу Шеннона или даже превзойти его. Осваивая новые теоретические концепции и технологии, такие как MIMO нового поколения и ИИ в беспроводных сетях, Huawei может приблизить свои технологии к пределу Шеннона. В то же время исследования Huawei в области новых теорий, таких как семантические коммуникации, обеспечат отрасль методологией по развитию новых фундаментальных концепций.

Huawei также разрабатывает новые многообещающие архитектуры. В настоящее время компания занимается интеграцией фотонных и электронных технологий и проектирует одноранговые архитектуры, чтобы разрешить технологические проблемы или ограничения.

В части программного обеспечения Huawei создает ориентированное на ИИ полностековое программное обеспечение и новую программную экосистему для удовлетворения резко возросшего спроса на вычислительные мощности, обусловленного взрывным ростом искусственного интеллекта.

«Программно-аппаратная синергия» — путь вперед

В заключение г-н Го объяснил, что пользовательское восприятие цифровых продуктов зиждется на синергии программного и аппаратного обеспечения. Он показал на двух примерах, как Huawei применяет эту концепцию в разработке продуктов ИКТ и внедряет технологические инновации для развития сетей. Во-первых, оптимизированные алгоритмы для AHR Turbo снижают энергопотребление решениями MetaAAU и повышают производительность. Во-вторых, прорывные алгоритмы в голографической оптике, позволяющие оптическим кросс-коммутаторам (OXC) устанавливать односкачковые соединения.

Huawei — компания, предлагающая наиболее полный ассортимент продуктов и услуг ИКТ в цифровой индустрии

За последние 10 с лишним лет развитие сетей было связано с внедрением новейших ИТ-практик в КТ, от ИС до облачных сред, а затем и в ИИ. По словам г-на Го, обладая самым полным набором возможностей ИКТ в цифровой индустрии, Huawei уверена в том, что сможет получить начальное преимущество в процессе создания сетей будущего на базе ИИ.

В завершение своей речи г-н Го заявил: «Huawei продолжит реализацию своей стратегии глобализации в области стандартов, привлечения квалифицированных сотрудников, налаживания цепочек поставок и многого другого. Huawei неизменно стремится помочь своим клиентам в достичь наибольшего успеха в бизнесе». Конгресс MWC 2022 Barcelona проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представляет свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Вместе с международными операторами, отраслевыми специалистами и лидерами мнений мы погрузимся в такие темы, как отраслевые тенденции, ПУТЕВОДИТЕЛЬ по будущему и экологически чистое развитие, чтобы представить будущее цифровых сетей.