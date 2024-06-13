Пожар в Иваново: последствия ЧП

В Ивановском областном драматическом театре 10 июня загорелась кровля — как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, причиной пожара стали ремонтные работы. Сотрудники театра слышали громкий хлопок, который мог быть взрывом газового баллона. В результате происшествия пострадал один из ремонтников, которому сразу же была оказана первая помощь.

Площадь пожара составила всего 20 кв.м., так что пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. Ивановский областной драматический театр был построен в 1932 году, а потом реконструирован в 1965-м. Историческое здание, выдержанное в стиле конструктивизма, по преимуществу представляет собой бетонную конструкцию, с плоской крышей, покрытой в современности разновидностью мягкой кровли. Многие её разновидности обладают высоким индексом горючести — битум, лежащий в их основе, хорошо горит.

В свою очередь МЧС рекомендует применять необходимые меры предосторожности при работе с газовым оборудованием. Для последнего, в случае проведения сварочных, огневых и прочих видов «термических» работ, требуется закрывать баллоны с газом хризотиловой тканью. Она не горит, не плавится, не выделяет вредные пары при нагреве и является надежным термоизолятором. Волокна хризотила, из которого она сделана, выдерживают нагрев до 1500°С — это температура внутри доменной печи, а огонь и искры куда холоднее. Согласно технике безопасности, использование подобного оборудования является обязательным. Возможно, причины происшествия скоро прояснятся — прокуратура проводит проверку.

Хризотил используется не только для производства огнезащитного оборудования. В России на основе этого минерального волокна выпускают более 300 видов промышленной продукции. Это всем знакомый шифер, водопроводные и канализационные трубы, фасадные панели для многоквартирных домов, накладки на тормозные колодки, снаряжение для проведения огневых работ и многое другое. Благодаря уникальной совокупности полезных свойств, хризотиловое волокно широко применяется в строительстве, машиностроении, кораблестроении и других областях.

Для Ивановского драмтеатра происшествие с пожаром стало неприятной неожиданностью, которая, к счастью, не привела к большим проблемам. Вероятно, для дирекции театра это может быть поводом для замены кровли на более пожароустойчивую — благо, российские компании производят «огнеупорные» решения и для плоской бетонной крыши.