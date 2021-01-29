Предметом обсуждения на международном экспертном заседании стали парламентские выборы в Казахстане

На коммуникационной площадке ZOOM состоялось международное экспертное заседание «Парламентские выборы в Республике Казахстан: перспективы развития российско-казахстанских отношений», инициаторами которого выступили Казахстанский Центр аналитических исследований «Евразийский мониторинг», Информационно-аналитический центр «Евразия-Поволжье» и кафедра регионоведения Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Участие в нем приняли представители академического и экспертного сообщества Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан.

В рамках заседания эксперты обсудили особенности избирательного процесса, процедуру проведения и результаты парламентских выборов, а также перспективы развития казахстанско-российских отношений.

Обращаясь к участникам дискуссии, директор Центра Аналитических Исследований «Евразийский Мониторинг» Алибек Тажибаев отметил, что по итогам выборов в состав нижней палаты парламента Казахстана вошли представители молодежных и волонтерских организаций.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на пленарном заседании VII-го созыва Мажилиса отметил, что 2021 год станет годом реформ и новообразований. На сегодняшний день все мы являемся свидетелями того, как реализуется Концепция слышащего государства. В условиях пандемии коронавирусной инфекции реализовать эту концепцию не просто, и государство вынуждено использовать все имеющиеся ресурсы. Отмечу, что по итогам выборов сформировалась нижняя палата парламента, где увеличилось количество молодых людей и женщин. Отрадно, что в состав Мажилиса вошли также представители экспертного сообщества, молодежных и волонтерских организаций», – подчеркнул Тажибаев.

Заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Иван Мушкет рассказал о составе рабочей группы наблюдателей, принимавшей участие на прошедших парламентских выборах.

«После получения приглашения от Министра иностранных дел Казахстана мы сформировали группу наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи. Центральной избирательной комиссией были аккредитованы 48 наблюдателей, которые вошли в состав миссии Содружества Независимых Государств. В нашу рабочую группу вошел весьма солидный и компетентный состав участников – это депутаты парламента из других государств, эксперты и сотрудники Межпарламентской ассамблеи. В общей сложности в день голосования наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи посетили 118 избирательных участков в городе Нур-Султан и Акмолинской области, а также восемь зарубежных избирательных участков», – сказал спикер.

В своём выступлении Иван Мушкет озвучил оценку наблюдателей Межпарламентской ассамблеи выборам Мажилиса парламента Казахстана.

«Подготовка и проведение выборов депутатов осуществлялась в соответствии с избирательным законодательством, в предусмотренном объеме и в сроки, обозначенные календарным планом. Ход избирательной кампании пяти политических партий свидетельствует о конкурентном характере выборов, а также наличии у избирателей возможности реализовать свое право голоса. Кандидатам был обеспечен доступ к печатным и электронным средствам массовой информации, предоставлены равные возможности для проведения предвыборной агитации. Республиканские, областные и местные средства массовой информации Казахстана детально освещали все этапы предвыборного процесса, информируя граждан об основных положениях предвыборных программ политических партий, а также об особенностях процедуры голосования с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране», – завершил Мушкет.

Президент общественного фонда «Мир Евразии», политолог Эдуард Полетаев отметил особую роль наблюдателей в процессе парламентских выборов.

«В Казахстане был первый опыт проведения электорального периода в условиях пандемии, и, несмотря на трудности, он прошел успешно. Сейчас слово за политическими партиями, они должны активизироваться, показывая свои возможности с парламентской трибуны. К сожалению, Казахстан не исключение из ряда стран, где политические партии активизируются только в преддверии электоральных мероприятий. Именно поэтому хотелось бы, чтобы их повседневную работу было также хорошо видно, как и вовремя избирательной кампании», – сказал Полетаев.

Он также отметил влияние средств массовой информации и социальных сетей на гражданскую активность населения во время голосования.

«Средства массовой информации и социальные сети оказали влияние на рост гражданских инициатив и на повышение избирательной активности. У населения была возможность посмотреть на лидеров политических партий, а видео проходивших дебатов собирали многотысячные просмотры и комментарии пользователей в сети интернет. На мой взгляд, именно социальные сети и дебаты оказали влияние на гражданскую активность в этих выборах. В завершении отмечу, что эти выборы прошли достаточно технологично и без разного рода сбоев», – заявил Полетаев.

В свою очередь, политолог, независимый эксперт Замир Каражанов рассказал об особенностях прошедших выборов.

«Для Казахстана парламентские выборы имели особое значение. Это связано с тем, что выборы депутатов в парламент и местные исполнительные органы были первыми после избрания нового президента страны. Главной целью прошедших выборов, на мой взгляд, являлось укрепления доверия населения по отношению к действующей власти», – отметил Каражанов.

Эксперт также упомянул о стремлении президента Казахстана укрепить эффективность партийной работы в стране.

«Предыдущие годы в Казахстане проводилось редактирование законов, которые влияют на политическую жизнь в стране. Выступая в арламенте, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость снижения порога прохождения партий с семи процентов до пяти. Это еще раз говорит о том, что руководство страны будет стремиться делать всё необходимое, чтобы партийная система в Казахстане начала более эффективно работать», – пояснил Замир Каражанов.

Об особенностях избирательного процесса в регионах рассказала заместитель руководителя «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики аппарата акима Западно-Казахстанской области, депутат городского маслихата Айгуль Туркина.

«Процесс выборов был достаточно сложным для нас. В этом году новой стала система праймериз, в ходе которой мы встречались с населением и решали ряд проблем, озвученных жителями региона. Предвыборная программа партии «Nur Otan» по Западно-Казахстанской области вызывала бурные дебаты среди населения после партийных праймериз. Мы получили более тысячи предложений от общественности. С учетом этого в предвыборной программе были освещены проблемы конкретных населенных пунктов и рассмотрены пути решения этих проблем. После завершения выборов мы возложили на себя огромную ответственность и будем вместе с населением работать во благо области», – заключила она.

В мероприятии приняли участие молодые учёные из ведущих казахстанских вузов и студенты вузов стран ЕАЭС, которые представили свои доклады в ходе конференции.

Все эксперты подчеркнули важность прошедших выборов не только для внутренней политики Казахстана, но и для развития внешней политики страны.