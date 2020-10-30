Предприятие Технодинамики отмечает 79 лет со дня основания

1 ноября АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех исполняется 79 лет. Объединение является одним из крупнейших многопрофильных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, имеющих стратегическое значение для обеспечения безопасности страны.

Чебоксарское производственное объединение имени Василия Ивановича Чапаева является одним из старейших предприятий Чувашской Республики. На протяжении своей истории предприятие вносит значительный вклад в развитие Чувашии, производя продукцию, имеющую стратегическое значение для страны.

Строительство завода выпало на нелегкий период в истории государства – начало Великой Отечественной войны, когда предусматривалось всемерное укрепление обороноспособности страны. Завершать строительство, отделочные работы, устанавливать оборудование, комплектовать цеха кадрами, обучать их, отрабатывать технологические процессы приходилось одновременно. Но коллектив завода мужественно перенес все трудности военных лет, внес огромный вклад в дело победы над фашистскими захватчиками.

За все годы существования предприятие прошло путь от выпуска товаров народного потребления (стиральные машины, сантехнические пластмассовые изделия, чайники и даже лыжи-роллеры) до освоения резинотехнической продукции. Было создано производство резинотехнических изделий для автомобильной промышленности и военно-морского флота. Также, в конце 60-х завод начал выпускать детские резиновые игрушки и мячи.

Завод стал первым в СССР изготовителем противоградовой системы «Алазань», предназначенной для защиты сельскохозяйственных угодий от градовых облаков. Сегодня АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» является основным поставщиком противоградовых ракет по всем госзакупкам, проводимым в этой области. Последняя модель «Алазань – 6» превосходит свои зарубежные аналоги по эффективности и надежности функционирования.

«Залог успеха предприятия – это его сотрудники. Технодинамика ценит своих специалистов, которые ежедневно вкладывают свой труд в производство качественной продукции, реализуют перспективные проекты, осваивают новые рынки, привлекают партнеров, инвесторов и двигаются только вперед. Богатая история, производственные традиции, интеллектуальный потенциал коллектива и конкурентоспособные разработки помогают объединению им. В.И. Чапаева решать самые сложные задачи, уверенно смотреть в будущее и смело планировать дальнейшее развитие», — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

АО «Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева» — многопрофильное предприятие, основными направлениями которого являются резинотехническое, механическое и пиротехническое производство. Благодаря конкурентоспособным разработкам, а также уникальному производственному комплексу, предприятие удерживает лидерские позиции на рынке.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.