Предприниматель из Пензы пытается купить название водохранилища за 1,5 миллиона рублей

Алексей Трекин — владелец пензенской сети ресторанов «Море Поке» подал коммерческое предложение в администрацию города Пенза с инициативой изменить название Пензенского водохранилища на новое название «Пензенское Море Поке».

Объект расположен в Пензенской области на слиянии рек Суры и Узы в 197–61979 гг., в 10,5 км юго-восточнее города Пензы, на расстоянии 629 км от устья.

«В народе его всегда называли Сурское море, а я считаю, что в Пензе может быть только одно море и это Море Поке» — заявляет ИП Трекин.

Предпринимателю предстоит длительная процедура согласования нового названия с различными ведомствами, ведь основной задачей он обозначает возможность заменить наименование объекта на агрегаторах карт, дорожные знаки и указательные стеллы.

«Нам не нужна береговая территория, мы не будем сливать туда никакие отходы. Более того, если нашу инициативу согласуют, мы и за пляжами будем следить пристально, так же, как следим за качеством ингредиентов: лосося, креветок, тунца, угря и т. д. Можем даже кресла груши и пляжный бар установить бонусом».

Креативный предприниматель считает, что в администрации города или области разберутся, куда потратить деньги от этой сделки: на здравоохранение, экологию или на образование.

«Например, могут купить в школы новые компьютеры» — сказал он.

По мнению владельца ресторана, от его инициативы все только выиграют: администрация получит дополнительные деньги в свой бюджет, жители смогут съездить на море за 300 рублей (примерная стоимость такси от Пензы до Пензенского водохранилища), а водоём получит серьезного покровителя и смешное название.

На вопрос: «Почему вы думаете, что у вас это получится?» Алексей рассмеялся и ответил: «Сергей Галицкий же построил Краснодару (и себе) парк? Так почему я не могу купить себе водохранилище?»

Глава администрации города Пенза А.Н. Басенко пока не прокомментировал инициативу.