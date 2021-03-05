Председатель Совета Директоров КБ «Гарант-Инвест» Панфилов А.Ю. дал большое интервью Национальному банковскому журналу

Основатель и Президент ФПК «Гарант-Инвест», Председатель Совета Директоров Банка «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов дал большое интервью главному редактору Национального банковского журнала Станиславу Комарову. В интервью Алексей Панфилов рассказал о противовесе бездушным платежным системам и предложении клиентам человеческого подхода с высоким уровнем компетенции, а также о синергии банковского и корпоративного бизнеса. По словам Алексея Панфилова, «клиенты доверяют нам больше, когда знают, что мы больше, чем банк».

Коронакризис, как и все предыдущие кризисы, показал, что у Банка «Гарант-Инвест» высоко-лояльная клиентская база — не было существенного оттока вкладов, не было массового перехода в другие банки. По мнению клиентов Банка, КБ «Гарант-Инвест» небольшой, но очень надёжный банк с понятной и долгосрочной стратегией.

Алексей Панфилов отметил основное направление работы банка – это private banking. С учётом мощного развития информационных технологий, ухода в digital и онлайн, у классического private banking появится дополнительная клиентура, которой очень важно доверять свои деньги людям с высоким уровнем компетенции, а не ботам, компьютерам и IT-системам.

Алексей Панфилов рассказал о развитии своей кредитной организации в условиях глобальной трансформации всего финансового сектора, с какими вызовами приходится сталкиваться акционерам и топ-менеджменту Банка, о стратегии развития на перспективу и видении будущего. Отметил важность роста доверия к разным банкам: большим и маленьким, государственным и частным.

В интервью затронута и социальная деятельность Банка и ФПК «Гарант-Инвест». КБ и ФПК «Гарант-Инвест» продолжают меценатство и реализуют Стратегию устойчивого развития (ESG).

Полную версию интервью читайте на сайте журнала http://nbj.ru/publs/aktual-naja-tema/2021/02/21/aleksei-panfilov-kb-garant-invest-v-protivoves-bezdushnym-platezhnym-sistemam-my-predlagaem-klientam-chelovecheskii-podxod-s-vysokim-urovnem-kompetentsii/index.html и на сайте garant-invest.ru по ссылке https://garant-invest.ru/publications/v-protivoves-bezdushnym-platezhnym-sistemam-my-predlagaem-klientam-chelovecheskiy-podhod-s-vysokim-urovnem-kompetencii-a-yu-panf