Председателем коллегии экспертов на крупном форуме приглашен вице-президент TCSA Говард Чхан

Вице-президент компании Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) Говард Чхан (Howard Chang) был приглашен в качестве председателя коллегии экспертов по вопросам мировой политики на сессии «Statecraft, EconomicDevelopmentand Central Bank Reform after the Pandemic» («Управление государством, экономическое развитие и реформа центральных банков после пандемии») в рамках форума «Диалог континентов», проводимого Гамбургским институтом международной экономики (Hamburg Institute of International Economics) и Комитетом за обновление Бреттон-Вудса (Reinventing Bretton Woods Committee, RBWC).

В число признанных экспертов вошли основатель корпорации Cognizant Бенджамин Прин (Benjamin Pring), доцент экономики Школы бизнеса Леонарда Стерна Нью-Йоркского университета Венки Венкатесваран (Venky Venkateswaran) и старший экономический советник Федерального резервного банка Филадельфии Лей Дин (Lei Ding).

Пандемия COVID-19 стала тяжелейшим внешним шоком для мировой экономики. В то же время она повлекла за собой возможность для всех стран пересмотреть существующие парадигмы и переосмыслить перспективы развития человеческого общества. На глобальном уровне мир должен прийти к международному консенсусу и создать новые эффективные механизмы для борьбы с кризисами в сферах здравоохранения, изменения климата, экономического дисбаланса и другими проблемами всеобщего характера. На национальном уровне правительства, политические партии и лидеры должны усовершенствовать свои системы управления и усилить свои возможности в плане построения политически стабильного и экономически процветающего общества.

Большинство стран мира завязли в глубоких экономических проблемах, в частности ставших результатом пандемии. Одновременное проявление денежной инфляции и кризиса в реальной экономике доказывает, что нынешние денежно-кредитные политики становятся все более неэффективными. Если центральные банки продолжат использовать такие традиционные механизмы как процентные ставки, нормы обязательных резервов и увеличение денежной массы, то никакие существенные улучшения в экономическом развитии не будут носить устойчивый характер.

С глобальной точки зрения человечество вступило в информационную эпоху быстрых перемен. Точное, разумное и эффективное использование заново упорядоченных информационных ресурсов несомненно придаст огромную ценность системам государственного управления и ускорит изменения в экономике, окружающей среде и сфере общественных услуг. Центральные банки стран всего мира должны выйти за рамки своих традиционных функций, заключающихся лишь в регулировании процентных ставок и денежной массы, и принять на себя роль «национальной экономической базы данных» и «национального процессора для обработки экономических данных», чтобы позволить информационным ресурсам донести преимущества цифрового общества до каждого гражданина своего государства.