Международный конкурс красоты «Миссис Вселенная»-2024 состоится в городе Инчхон в Южной Корее

Победительница XX юбилейного конкурса красоты «Миссис Топ Мира. Россия — 2023». Анна Штейн готовится стать новой «Миссис Вселенная»

Мария Ерошенко, владелица всероссийского конкурса красоты «Миссис Топ Мира. Россия» пригласила Анну принять участие в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная»-2024. Конкурс состоится в городе Инчхон в Южной Корее в октябре этого года. Мария сама является обладательницей титула «Миссис Вселенная» амбасадором и членом жюри этого конкурса красоты с 2012 года. И ежегодно отправляет победительниц на этот конкурс красоты со всего мира.

Напомним, что Анна Штейн одержала победу во Всероссийским конкурсе «Миссис Топ Мира. Россия»-2023, который состоялся в канун нового года в г. Дубай.

Анна покорила судей своей красотой, интеллектом и была одной из самых ярких участниц конкурса.

Белокурая красавица родилась в Волгограде, в возрасте 17 лет переехала в Москву. Окончила университет им. Плеханова с красным дипломом. Позднее вышла замуж и переехала в Израиль. Анна имела салонный бизнес и принимала участие в качестве модели в различных съемках, в том числе на Fashion TV.

С недавнего времени Анна проживает в г. Дубай. Является экспертом элитной недвижимости в одном из крупнейших агентств. Пожелаем Анне удачи в Корее и новых побед.