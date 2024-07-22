Sanya EDITION выходит на рынок размещения семей со средой для отдыха нового поколения

Отель Sanya EDITION, который находится в живописном прибрежном городе Санья в провинция Хайнань, Китай, объявил о своей обновленной ориентации на переосмысление среды для отдыха.

Программа «Летний лагерь» в отеле Sanya EDITION предлагает увлекательные мероприятия для детей в возрасте от 3 до 12 лет, включая семинары, занятия спортом и мероприятия на тему тропических островов. Эта программа, разработанная для обеспечения целостного отдыха всей семьи, предоставляет решение по уходу за детьми «без помощи рук», позволяя родителям наслаждаться досугом, таким как спа-процедуры, рестораны или отдых у бассейна.

Summer Camp

Эта инициатива направлена на решение распространенной проблемы отдыха, заключающейся в балансе развлечений для родителей и детей. Эдвард Юань (Edward Yuan), генеральный директор отеля Sanya EDITION, подчеркивает: «EDITION — это бренд стиля жизни, поэтому мы стремимся создать среду для отдыха нового поколения, в которой никому не нужно жертвовать собственным весельем. Наша цель в рамках программы «Летний лагерь» — обеспечить родителям и детям приятные и полноценные впечатления, а наш широкий ассортимент гостиничных продуктов, услуг и удобств разработан, чтобы сделать это возможным».

Недавно обновленный океанский бассейн дарит безмятежную и роскошную обстановку для плавания и отдыха. Гости также могут заняться водными видами спорта на принадлежащем курорту частном океанском пространстве площадью 20 000 м². Сообщество эстетичного стиля жизни (Lifestyle Aesthetics Community, LAC) повышает уровень обслуживания гостей за счет арт-центра, кофейни, книжного магазина и модных бутиков. Пляжный клуб в отеле Sanya EDITION, придающий ему дополнительную привлекательность, недавно был частично оформлен фирмой Dior с временным пространством Dioriviera 2024.

Курорт Санья использует широкие возможности безвизовой политики по отношению к 59 странам, повышая свою привлекательность в качестве международного центра туризма.

Компания EDITION в настоящее время управляет 20 отелями в Нью-Йорке и на Таймс-сквер, в Майами-Бич, Западном Голливуде, Тампе, Барселоне, Бодруме, Лондоне, Рейкьявике, Мадриде, Риме, Абу-Даби, Дубае, Санье (Китай), Шанхае, в районе Тораномоне в Токио, Сингапуре, на берегу Ривьера Майя в Канае, в Мексике, еще в районе Гинза в Токио и в Джидде, Саудовская Аравия.