Представитель «Галс» рассказал о внедрении новых технологиях строительства в Санкт-Петербурге

О том, как компании выбирают технологии для работы на застроенных территориях, в интервью «Стройгазете» рассказал руководитель бизнес-направления «Девелопмент» ГК «Галс» Иван Зуев.

Зуев отметил, что ряд проектов группы компаний «Галс» реализуется в центральных районах с плотной застройкой, а значит, возникает проблема воздействия на расположенные поблизости дома. Кроме того, «Галс» приходится иметь дело со сложными грунтами. Так, например, Петербург известен своими текучими, рыхлыми, насыщенными водой грунтами, при механическом воздействии они проявляют тиксотропные свойства, превращаются в гель. Конечно, это мешает, утяжеляет работу строителей.

В Петербурге «Галс» реализует крупный проект в сфере коммерческой недвижимости — строит бизнес-центр «Невская ратуша». Проект разбит на две очереди, первая из которых уже завершена. Это три корпуса на едином стилобате, подземное пространство корпусов разделено. Сейчас идет строительство второй очереди, и там есть существенные технологические отличия. Применяется технология top-down, которая, как видно из названия, позволяет параллельно вести работы вверх и вниз от нулевой отметки.

«Данная технология дает возможность одновременно расти и вверх и вниз, и если нам позволяют погодные условия и научно-техническое сопровождение, то можно на отдельных захватках начать расти каркасом вверх и таким образом существенно экономить время» — отметил Иван Зуев.

В Москве ГК «Галс» работала по такой технологии при строительстве квартала «Сады Пекина» около станции метро «Маяковская». Отличие состояло только в решениях по гидроизоляции подземной части. Для проекта «Невская ратуша» применяется принципиально другая технология: сплошная гидроизоляция материалами «Икопал», которая обеспечивает герметизацию ограждающих конструкций и фундаментной плиты.

Справочно:

Весь проект «Невская ратуша» состоит из девяти строений разного назначения — административных зданий, коммерческой недвижимости, гостиничного корпуса. Уже построено и введено в эксплуатацию три бизнес-центра первой очереди. В главный корпус — литера А — переехали администрация и комитеты Санкт-Петербурга. Второй корпус продан структуре ВТБ — Северо-Западному банку. Третий корпус, офисный, сдается сейчас в аренду структурам «Газпрома» и фармкомпаниям. Бизнес-центры первой очереди отделаны камнем, в них использовано «умное остекление», которое затемняется при ярком солнечном свете.

Идея комплекса — прозрачность и открытость для граждан, которые могут войти в бизнес-центр и из атриума подняться на лифте на смотровую площадку, откуда открывается очень красивый вид на весь Санкт-Петербург. Внутреннее пространство атриума ограничено прозрачными стенами, через которые видно, как работают государственные служащие.