Представители более 200 дельфинариев, океанариумов и зоопарков собрались на конференции

С 18 по 21 февраля в Центре Океанографии и морской Биологии «Москвариум» состоялась международная научно-практическая конференция «Океан в городе». Мероприятие прошло при поддержке рабочей группы Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) и рабочей группы по публичным аквариумным экспозициям Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР).

Среди участников конференции – более 200 представителей дельфинариев, океанариумов и зоопарков из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Пензы, Геленджика, Сочи, Грозного и многих других российских городов. Кроме того, мероприятие посетили специалисты из Азербайджана и Шри-Ланки.

Почётным гостем стала Татьяна Вершинина, исполнительный директор «Союза зоопарков и аквариумов России» (СОЗАР), исполнительный секретарь ЕАРАЗА.

В ходе конференции удалось создать комфортные условия для обмена профессиональным опытом, обменяться актуальной информацией и наметить дальнейшие пути развития научно-исследовательской деятельности в области содержания морских млекопитающих.

Работа конференции проходила в 6 секциях, таких как «Ветеринария морских млекопитающих», «Тренинг морских млекопитающих», «Водоподготовка», «Пресноводная и морская аквариумистика», «Анималотерапия», «Просветительная деятельность».

Было представлено около 70 докладов, проведены экскурсии по экспозиции «Москвариума», системам жизнеобеспечения океанариума, также участники смогли посетить различные мастер-классы и круглые столы.

Торжественную церемонию открыл директор Департамента зрелищных мероприятий Сергей Иванович Третьяков. Он поблагодарил всех участников и отметил важность конференции для дальнейшей плодотворной работы океанариумов и дельфинариев.

Почетный гость конференции Татьяна Александровна Вершинина выступила с приветственным словом и отметила, что программа конференции интересна и разнообразна, а география ее участников расширяется год от года.

Особенно хочется отметить круглый стол, в котором приняли участие руководители дельфинариев и океанариумов. Они обсуждали проблемы взаимодействия с различными зоозащитными организациями, формирования общественного мнения о работе организаций, осуществляющих содержание животных и другие острые вопросы.

Секция «Анималотерапия» впервые прошла в расширенном режиме. В ее работе, помимо дельфинотерапевтов, приняли участие канистерапевты и иппотерапевты, а также педагоги коррекционных школ и педагоги-психологи.

Коллектив «Москвариума» благодарит всех гостей конференции за активную работу. Будем рады видеть всех на III международной научно-практической конференции «Океан в городе» в будущем году.