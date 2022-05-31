Преимущества контрацепции с использованием ВМС Юнона Juno Gold

На сегодняшний день разработаны разные способы предохранения от нежелательной беременности, у каждого из которых есть достоинства и недостатки. Внутриматочная спираль Юнона Juno Gold – это один из наиболее эффективных контрацептивов с минимальными минусами и рисками использования.

Как работает золотая ВМС Юнона?

Данный метод контрацепции объясняется использованием золота и меди, из которых изготовлена внутриматочная спираль Juno Gold. Маленькое изделие Т-образной формы устанавливается в полость матки. После этого медь окисляется, выпуская свободные ионы, которые снижают активность сперматозоидов и не дают им попасть к яйцеклетке. При этом золото замедляет окисление меди, что снижает риск аллергических реакций и отторжения организма.

Перед установкой необходимо получить консультацию у гинеколога. Хотя побочные эффекты встречаются редко, у некоторых женщин наблюдается период адаптации в течение месяца. К противопоказаниям относятся: беременность, индивидуальная непереносимость компонентов (золота и меди), инфекционные заболевания, опухоли и воспалительные процессы в области малого таза.

Плюсы использования внутриматочной спирали Юнона Juno Gold

В отличие от таблеток данная ВМС не становится причиной гормональных изменений и сбоев, не влияет на перемены в настроении. Можно не думать о предохранении, поскольку контрацепция всегда с женщиной. Это удобнее по сравнению с таблетками, которые можно забыть принять, или с презервативами, которые не всегда оказываются под рукой. Не ухудшает работу яичников. Сразу после удаления женщина может снова забеременеть. Экономичный вариант благодаря установке на длительный срок. ВМС предназначена для ношения от одного года до десяти лет. В процессе полового акта нет никаких дискомфортных ощущений при наличии спирали. Не ощущается в процессе ношения, не отзывается ощущениями инородного тела в области матки. Отличается экологичностью за счет применения одного метода на протяжении длительного времени. Риск отторжения организмом и появления воспалительных процессов минимален.

Внутриматочная спираль Юнона Juno Gold, помимо перечисленных преимуществ, легко устанавливается специалистом без риска выпадения во время ношения.