Преимущества контрацепции с использованием ВМС Юнона Juno Gold

На сегодняшний день разработаны разные способы предохранения от нежелательной беременности, у каждого из которых есть достоинства и недостатки. Внутриматочная спираль Юнона Juno Gold – это один из наиболее эффективных контрацептивов с минимальными минусами и рисками использования.
Как работает золотая ВМС Юнона?
Данный метод контрацепции объясняется использованием золота и меди, из которых изготовлена внутриматочная спираль Juno Gold. Маленькое изделие Т-образной формы устанавливается в полость матки. После этого медь окисляется, выпуская свободные ионы, которые снижают активность сперматозоидов и не дают им попасть к яйцеклетке. При этом золото замедляет окисление меди, что снижает риск аллергических реакций и отторжения организма.
Перед установкой необходимо получить консультацию у гинеколога. Хотя побочные эффекты встречаются редко, у некоторых женщин наблюдается период адаптации в течение месяца. К противопоказаниям относятся: беременность, индивидуальная непереносимость компонентов (золота и меди), инфекционные заболевания, опухоли и воспалительные процессы в области малого таза.
Плюсы использования внутриматочной спирали Юнона Juno Gold
- В отличие от таблеток данная ВМС не становится причиной гормональных изменений и сбоев, не влияет на перемены в настроении.
- Можно не думать о предохранении, поскольку контрацепция всегда с женщиной. Это удобнее по сравнению с таблетками, которые можно забыть принять, или с презервативами, которые не всегда оказываются под рукой.
- Не ухудшает работу яичников. Сразу после удаления женщина может снова забеременеть.
- Экономичный вариант благодаря установке на длительный срок. ВМС предназначена для ношения от одного года до десяти лет.
- В процессе полового акта нет никаких дискомфортных ощущений при наличии спирали.
- Не ощущается в процессе ношения, не отзывается ощущениями инородного тела в области матки.
- Отличается экологичностью за счет применения одного метода на протяжении длительного времени.
- Риск отторжения организмом и появления воспалительных процессов минимален.
Внутриматочная спираль Юнона Juno Gold, помимо перечисленных преимуществ, легко устанавливается специалистом без риска выпадения во время ношения.