Премия iF Design Award 2022: компания Dreame Technology получает международное признание

Компания Dreame Technology (далее — «Dreame»), являющаяся одним из ведущих мировых производителей интеллектуальных устройств для уборки дома, получила престижную премию iF Design Award 2022 за робот-пылесос Dreame Bot W10 в номинации «пользовательский интерфейс». Это еще один знак признания после премии Red Dot Design Award, полученной в марте этого года.

Премия iF Design Award, учрежденная в 1954 году, является одним из ведущих и наиболее известных в мире конкурсов дизайна. В этом году на соискание премии поступило рекордное количество заявок — 10 776. После предварительного отбора жюри оценивает оставшиеся заявки на основании пяти критериев: идея, форма, функциональность, дифференциация и воздействие.

«Компания Dreame Technology убеждена в том, что продуманный и смелый дизайн обеспечивает превосходные эксплуатационные качества, — заявил директор по дизайну продукции компании Dreame Technology Терри Тянь (Terry Tian). — Мы стремимся к непрерывному совершенствованию продукции, используя новые идеи и принципиально новые возможности, чтобы потребители могли наслаждаться качественной и беспроблемной уборкой. Полная удовлетворенность пользователя обеспечивается техническим совершенством, мощностью и удобством; наша миссия — реализовать эту концепцию».

Модель Dreame Bot W10 сочетает в себе инновационный дизайн и функциональные возможности, а четкий и элегантный пользовательский интерфейс приложения открывает пользователям полный доступ к ее эффективной практичности. Этот пылесос, оснащенный усовершенствованной технологией навигации LiDAR и одновременной локализации и картографирования (SLAM), интеллектуально формирует карту поверхностей в доме, которая затем четко отображается в приложении. С помощью приложения пользователи могут устанавливать запретные зоны, которые пылесос должен обходить, а также определять ключевые зоны уборки. Приложение также предлагает возможность многоэтажного картографирования, что полезно для пользователей, живущих в двухуровневых квартирах, поскольку оно позволяет обходиться без создания множества карт.

Помимо простого и ясного пользовательского интерфейса модель W10 обладает мощными характеристиками, повышающими эффективность и результативность уборки. Модель для сухой и влажной уборки со сверхширокой роликовой щеткой и мощностью всасывания 4000 Па обеспечивает более тщательную очистку, а большой пылесборник емкостью 450 мл и две вращающиеся моющие насадки делают уборку еще больше тщательной. Также есть функция практически бесшумной автоматической очистки моющих насадок и сушки горячим воздухом, благодаря чему пылесос всегда остается чистым.

Компания Dreame уделяет особое внимание исследованиям и разработкам, что находит свое отражение в ряде революционных усовершенствований технологии и продукции. Новый флагманский продукт Dreame V12 Pro, представленный в конце 2021 года, представляет собой высокоскоростной пылесос с двигателем, разгоняющимся до 160 000 об/мин. Это достижение обусловлено непоколебимым стремлением компании Dreame к стимулированию инноваций: более 50 % ее сотрудников являются инженерами, в то время как отдел исследований и разработок проводит еженедельные семинары, которые могут посещать сотрудники любой квалификации. Опираясь на эту инновационную культуру, компания Dreame приглашает в новую эру интеллектуальных, удобных и восхитительных уборок.

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса.