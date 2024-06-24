Престижную награду Digital Leaders Award получила «АльфаСтрахование — ОМС»

«АльфаСтрахование — ОМС» стала победителем престижной премии Digital Leaders Award в номинации «Сервис года». Премия присуждается ежегодно лидерам цифрового рынка России за продукты, процессы, сервисы и проекты, внесшие вклад в развитие цифровой трансформации в разных сферах жизни. Награждение лауреатов 2024 года состоялось 17 июня в Москве.

Экспертное жюри премии высоко оценило вклад «АльфаСтрахование — ОМС» в цифровизацию здравоохранения — создание удобных сервисов по управлению полисом ОМС онлайн для застрахованных граждан. В частности, сейчас на сайте компании клиенты быстро и просто, без посещения офиса, получают выписку из единого регистра застрахованных лиц о полисе ОМС и актуализируют данные полиса.

Там же реализована возможность оформить заявку на полис ОМС. Это значительно сокращает время последующего визита в офис страховой компании, так как все необходимые данные подгружаются онлайн, и в дальнейшем требуется только произвести их сверку.

Все формы на сайте заполняются в один клик за счет авторизации через любой из трех сервисов: портал «Госуслуг», Сбер ID или Alfa ID. Интеграция с этими информационными системами гарантирует полную безопасность и корректность персональных данных клиентов при получении дистанционных услуг.

«С момента запуска наших цифровых сервисов ими ежедневно пользуются тысячи застрахованных: для оформления полиса, обновления его данных или получения выписки о полисе ОМС. Наша цель — делать бесплатную медицинскую помощь доступнее и качественнее и развивать возможности управления полиса ОМС онлайн», — подчеркнул генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.