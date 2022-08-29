Претензии в связи с дефектными подушками безопасности Takata до сих пор принимаются

Профессор Эрик Д. Грин (Eric D. Green), Уполномоченный юрист Фонда индивидуального возмещения убытков, связанных с подушками безопасности Takata, при Министерстве юстиции и Управляющий Доверительного фонда компенсации вреда от нарушения законных прав, созданного в связи с делами о банкротстве Takata, публикует следующее заявление.

Претензии в связи с дефектными подушками безопасности Takata

В мае 2018 года профессор Эрик Д. Грин, действующий в качестве Уполномоченного юриста и Доверительного управляющего, объявил о программе компенсации в отношении лиц, которым были или будут причинены вред здоровью или смерть по неосторожности в результате разрыва или агрессивного развертывания нагнетательного устройства подушки безопасности Takata на основе фазостабилизированного нитрата аммония (далее «Дефект нагнетательного устройства подушки безопасности Takata»). В рамках этой программы истцы могут требовать компенсации от Фонда индивидуального возмещения убытков объемом 125 млн долларов США (далее «IRF») при Министерстве юстиции и/или Доверительного фонда компенсации вреда от нарушения законных прав, нанесенного подушками безопасности Takata, объемом около 140 млн долларов США (далее «TATCTF»). Процесс рассмотрения претензий продолжается, и у правомочных заявителей еще остается время для принятия мер.

Существуют три типа претензий, которые могут быть предъявлены лицами, которым были или будут причинены вред здоровью или смерть по неосторожности в результате разрыва или агрессивного развертывания нагнетательного устройства подушки безопасности Takata: 1) «Претензия к IRF» против Takata на выплату компенсации из IRF — Фонда индивидуального возмещения убытков, связанных с подушками безопасности Takata, контролируемого Уполномоченным юристом и учрежденного согласно Постановлению о возмещении убытков, принятому Окружным судом США по Восточному округу штата Мичиган в связи с уголовным делом, возбужденным Министерством юстиции против компании Takata — США против Takata Corporation, Дело № 16-cr-20810 (E.D. Mich.); 2) «Претензия к Доверительному фонду» против Takata на выплату компенсации из TATCTF — Доверительного фонда компенсации вреда здоровью или смерти по неосторожности, контролируемого Доверительным управляющим и учрежденного в связи с Планом реорганизации компании Takata согласно Главе 11, представленным в Суде по делам о банкротстве округа Делавэр, и (3) «Претензия к POEM» против Участвующего в процессе производителя оригинального оборудования (далее «POEM»; в настоящее время единственным POEM является Honda/Acura) на выплату компенсации со стороны POEM, которые должны разрешаться через TATCTF, контролируемый Доверительным управляющим.

Каждый из этих трех типов претензий имеет свои собственные требования, выполнение которых необходимо для удовлетворения претензии; однако каждый тип претензий покрывает только вред здоровью или смерть по неосторожности в результате Дефекта нагнетательного устройства подушки безопасности Takata. Претензии, связанные с причинением вреда здоровью или смерти по неосторожности другими компонентами подушки безопасности, включая нераскрытие подушки безопасности, самопроизвольное раскрытие подушки безопасности, повреждения при авариях, не связанные с нагнетательным устройством, или экономические убытки, не связанные с причинением вреда здоровью или смерти, не охватываются тремя типами претензий, описанными выше.