Превосходный дизайн, безупречный опыт использования — Toshiba TV X8900

Телевизор Toshiba TV X8900 OLED задает новые стандарты дизайна и кардинально меняет опыт использования. Этот классический образец мастерства Toshiba TV обладает утонченным внешним видом и по-настоящему блестящими техническими характеристиками, благодаря чему только в апреле и мае объем продаж модели увеличился на 24% по отношению к предыдущему кварталу.

Благодаря одной из наиболее удобных для клиентов операционных систем на рынке — VIDAA, телевизоры модели X8900 в корне трансформируют взаимодействие телезрителя с устройством. В операционную систему VIDAA интегрировано голосовое управление и простой в использовании универсальный поиск по платформам в рамках экрана, благодаря чему она всегда знает ваш любимый контент и понимает, как его до вас донести. Делая все более доступным широкий спектр контента, VIDAA также упрощает ваше взаимодействие с телевизором и делает процесс просмотра более разнообразным.

Неотъемлемой частью пользования широкоэкранными телевизорами становятся потоковое вещание и игры. В этом смысле модель X8900 обеспечивает высококлассный опыт использования в плане скорости и стабильности. Модель X8900 оснащена фирменной технологией Dual Band, обеспечивающей встроенную совместимость с частотами 2,4 ГГц и 5 ГГц. Именно это позволяет избежать помех, обеспечивает устойчивость соединения и позволяет вам наслаждаться отдыхом без задержек. И поскольку два всегда лучше одного, модель X8900 также оснащена невероятно практичной и простой в использовании функцией совместного использования экрана. Будь то мобильная игра или потоковая трансляция, просто подключитесь, устройтесь поудобнее и транслируйте желаемый контент на выбранное вами устройство.

Впечатляющие технические характеристики телевизора дополняет ставший фирменным для Toshiba TV мастерский минималистичный дизайн. Элегантный, тонкий и стильный корпус X8900 толщиной всего в несколько миллиметров с экраном без рамки возвращает вам пространство, характеризуемое сбалансированной утонченностью и настоящим эстетическим наслаждением.

Телевизор Toshiba TV X8900 OLED создает незабываемый поток переживаний, в который вливаются металлические тона ультрасовременных технологий, что идеально подходит для удовлетворения самых требовательных ваших пожеланий и представляет собой впечатляющий портал, ведущий к непревзойденному синтезу дизайна и технологий, простоты и сложности — венец неувядаемого стремления бренда к непревзойденному совершенству.