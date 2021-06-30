Презентация картины «Я, Че Гевара» пройдет в Центре документального кино

История, рассказанная от первого лица.

1 июля, ЦДК, Зубовский б-р 2, стр. 7. Сбор гостей с 19.00

Что должно случиться, чтобы обычный студент взялся за оружие и стал революционером?

Что такое должно произойти, чтобы интеллигентный парень из Буэнос Айреса стал сначала бродягой-путешественником, а затем взял власть на Кубе?

Об этом — новый фильм Славы Красько о юности знаменитого команданте «Я, Че Гевара».

Среди гостей показа — режиссер Владимир Хотиненко и российская разведчица-нелегал полковник СВР Елена Вавилова. Фильм представит сам автор.

Программа

Сбор гостей: 19:00

Обсуждение: 19:30

Показ фильма: 20:00 — 20:45 Неформальное общение: с 20:45

О фильме

Автор отправляется в Латинскую Америку и на мотоцикле в точности повторяет маршрут путешествия студента из Буэнос-Айреса Эрнесто Гевары де ла Серна, чтобы создать реалистичный образ уже ставшего мифом человека. Изучает его дневники и письма, пытается почувствовать мотивы его поступков и логику происходивших с ним событий. Событий, которые сформировали характер героя и изменили его жизненный путь. По сути, это документальная версия знаменитого фильма «Дневники мотоциклиста».

«Я повествую о том, что видел собственными глазами. Однако эти мимолетные импульсы мертвы. Подсудимого, на которого можно было бы взвалить тяжкое бремя ответственности, нет. Персонаж, написавший эти заметки, умер … А теперь оставляю вас наедине с собой — прошлым».

Повествование построено от лица Эрнесто, исключительно на его личных дневниках и стихах, а также на свидетельствах близких ему людей. В фильме снимаются родной брат команданте Хуан Мартин Гевара, его друзья детства Альберто Гранадо, Калика Феррер и другие.

Фильм получил награды российских и международных фестивалей.

О режиссере

Родился в Ленинграде, закончил Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров, мастерскую В.И.Хотиненко, В.А.Фенченко, П.К.Финна. Фильм «Я, Че Гевара» является дебютным.

Аккредитация

Стас Николаев, stas.nikolaev@gmail.com, +7(903)795-6224