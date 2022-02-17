Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор назвал Amnesty International «активистами-экстремистами» после публикации доклада об Израиле

Новый доклад британского отделения Amnesty International об апартеиде Израиля может привести к подъёму антисемитских настроений по всему миру, считает президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

«Апартеид Израиля в отношении палестинцев: безжалостная система господства и преступление против человечности» — под таким заголовком британское отделение международной организации Amnesty International опубликовало новый доклад, где государство Израиль названо «государством апартеида».

«В том, что представители Amnesty International внезапно решили использовать слово «апартеид» по отношению к Израилю, нет ничего нового, — заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор. — И это в то время, когда израильские граждане-арабы заседают в Кнессете, занимают посты министров в нынешнем правительстве и служат судьями в Верховном суде».

Зацикленность организации на Израиле подрывает любую уверенность в их объективности и непредвзятости, убеждён Вячеслав Моше Кантор, и превращает их в активистов-экстремистов, которые лишь прикрываются защитой прав человека.

«Судя по возмутительному тону и формулировкам, очевидно, что они пользуются своим якобы добрым именем и дипломатическим капиталом, чтобы начать лобовую атаку против еврейского государства», — пояснил президент ЕЕК.

Содержание доклада, как и сам факт его публикации, может привести к подъёму антисемитизма по всему миру, считает Вячеслав Моше Кантор. Резонансные выпады против Израиля неизменно провоцируют агрессию и притеснения против евреев в других странах, отмечает президент ЕЕК.

«В результате, еврейских студентов и учёных заставят признать эти измышления верными, а число нападений на евреев и еврейские учреждения будет расти», — заявил Вячеслав Моше Кантор.

По мнению президента ЕЕК, ни один из авторов этого доклада не сможет оспорить прямую связь работы с ростом антисемитизма, а потому призвал все другие отделения Amnesty International дистанцироваться от этой работы, «чтобы окончательно не погубить репутацию организации и не привести к опасному росту антисемитских настроений в Европе».

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами ЕС и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбирался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.