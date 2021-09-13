Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу представила новый логотип ФТР совместно с Олимпийским чемпионом Токио-2020 Никитой Нагорным

В презентации нового логотипа ФТР приняли участие сотни посетителей парка ВДНХ, профессиональные спортсмены и любители триатлона.

В парке ВДНХ, президент Федерации Триатлона России Ксения Шойгу, совместно с послом ОАЭ в России Мухаммедом Ахмед Аль Джабером и заслуженным мастером спорта и Олимпийским чемпионом Токио-2020 Никитой Нагорным презентовали новый логотип Федерации триатлона России.

«Обновление Федерации, обновление триатлона всегда начинается, на мой взгляд, с обновления визуального образа. Мы уже давно мечтали сделать что-то более лаконичное и более узнаваемое, чем предыдущий логотип, и мне кажется, что нам это удалось. Мы рады, что сегодня, хоть и под конец сезона, мы наконец презентовали наш логотип. Уверена, что с ним успешно войдем в 2022 год» – рассказала про историю создания и символизм логотипа президент Федерации Триатлона России Ксения Шойгу.

В честь ребрендинга Федерации Триатлона России будет выпущена лимитированная карта «Тройка», проработанная с Департаментом транспорта и московским метро.

Также президент ФТР Ксения Шойгу рассказала о ближайших планах по развитию триатлона на международном уровне. Первым шагом в рамках развития станет подписание соглашения о сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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