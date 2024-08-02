Президент Ганы отметил успешную поставку оборудования LiuGong

Правительству Ганы в качестве поддержки Программы улучшения состояния региональных дорог (DRIP), реализуемой в рамках местного плана экономического развития, была официально доставлена большая партия оборудования LiuGong. Правительство Ганы провело грандиозную церемонию старта проекта на площади Независимости в Аккре. В мероприятии приняли участие около 3000 человек, в том числе президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо (Nana Addo Dankwa Akufo-Addo), г-н Ли Яохун (Li Yaohong), коммерческий советник посольства Китая в Гане, официальные представители различных ведомств правительства Ганы, председатель и генеральный директор Цзэн Гуанъань (Zeng Guang’an) и старший вице-президент Ло Гуобин (Luo Guobing) компании LiuGong.

Президент Ганы, Наны Аддо Данква Акуфо-Аддо: «Гана проходит исключительно важный этап бурного развития. Для достижения экономического подъема необходимо прежде всего решить ключевой вопрос строительства инфраструктуры. Закупка правительством тысячи единиц оборудования LiuGong имеет огромное значение для улучшения транспортных условий в наших сельских районах и повышения уровня жизни местного населения».

Цзэн Гуанъань, председатель и генеральный директор LiuGong: «LiuGong активно работает в Африке с 1990-х в рамках программ помощи правительства Китая. Сегодня LiuGong поставляет оборудование и предоставляет услуги многочисленным клиентам и крупнейшим проектам по всему континенту, при этом в настоящее время используется более 30 000 машин. Кроме того, LiuGong стремится к общественному благополучию и социальной устойчивости. В прошлом году мы запустили инициативу «Зеленый альянс» с целью поддержки проектов, направленных на достижение общественного благополучия в Африке. В этом году наш проект стартовал в Южной Африке, и планируется распространить его на другие страны, чтобы обеспечить чистой водой местных жителей и заложить основу здоровой и устойчивой жизни африканцев».

Компания LiuGong предоставила проекту DRIP тысячу машин, охватив весь ассортимент строительной техники. Эти машины будут распределены по 261 округу Ганы в качестве помощи для местного экономического и социального развития. Кроме того, компания LiuGong организовала в Гане колл-центр и склад запасных частей, а также 16 региональных сервисных центров по всей стране, предлагающих профессиональные услуги в режиме 24/7. Задачей этих сервисных центров будет быстрое реагирование на потребности клиентов и обеспечение эффективной работы оборудования. Компания LiuGong также планирует сотрудничать с местными университетами для подготовки специалистов по инженерному оборудованию, что будет способствовать дальнейшему развитию локализованной деятельности компании в Африке.

Кроме того, за день до мероприятия председатель и генеральный директор Цзэн Гуанъань, старший вице-президент Ло Гуобин и другие руководители компании LiuGong были приняты президентом Ганы Наной Аддо Данква Акуфо-Аддо. Стороны провели детальное обсуждение развития бизнеса LiuGong в Гане и отметили многообещающие перспективы для будущего сотрудничества. Эта встреча дополнительно укрепила тесные деловые связи компании LiuGong с правительством Ганы.