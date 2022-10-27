При поддержке «Газпромбанк. Премиум» прошел сезон соревнований IRONSTAR-2022

«Газпромбанк. Премиум» выступил генеральным партнером серии международных соревнований по триатлону IRONSTAR-2022, в рамках которых с апреля по октябрь состоялось девять стартов в крупнейших городах России: Москве, Геленджике, Самаре, Казани, Сочи, Калининграде и других. Всего в соревнованиях приняли участие более 18 тысяч человек.

Всем профессиональным спортсменам и любителям «Газпромбанк. Премиум» предложил уникальный на российском рынке продукт с набором опций для занятий спортом и контроля здоровья. Каждый клиент, уже оформивший пакет услуг «Газпромбанк. Премиум» c программой привилегий «Спорт», получил доступ к консьерж-сервису, кешбэк 20% за оплату слотов IRONSTAR и единый абонемент FITMOST на 110 баллов каждый месяц, который можно потратить на занятия фитнесом, сеансы в бассейнах, спа-процедуры в велнес-центрах партнеров. Среди других партнеров, предоставляющих скидки, — SiS, Vélody, bioniq, «Спорт-Марафон», Wild Trail и другие.

На протяжении всего сезона заботу проявляли не только о триатлетах, но и об их болельщиках — семьях и друзьях. Так, во время соревнований для детей с утра до вечера работала зона творчества и подвижных игр, где маленькие любители спорта могли весело провести время в ожидании стартов и выбрать занятие по душе: аквагрим, аэрохоккей, танцевально-игровой коврик и другие активности. Для болельщиков «Газпромбанк. Премиум» подготовил атрибутику — трещотки и плакаты, чтобы поддерживать своих близких на дистанциях.

Финальный этап сезона прошел 7-9 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи и собрал шесть тысяч участников. Их ждали соревнования по плаванию в бухте Имеретинского порта, велогонка на федеральной трассе «Адлер — Красная Поляна» и беговой этап по набережной Черного моря и живописному молу. 800 человек стали «железными», преодолев в утвержденные лимиты времени 226 км: 3,86 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42,195 км бегом.

«В триатлоне, как и в бизнесе, важно на всей дистанции чувствовать уверенность в своих силах и поддержку команды. Этот спорт закаляет характер, учит преодолевать себя, не бояться ставить амбициозные цели и достигать их, несмотря на трудности. Это важные качества для тех, кто хочет добиться успеха в бизнесе, именно поэтому многие наши премиальные клиенты предпочитают триатлон, а мы их выбор поддерживаем: специально для них мы с IRONSTAR разрабатываем акции, делая их участие в соревнованиях еще выгоднее. Всего за год, что «Газпромбанк. Премиум» поддерживает IRONSTAR, мы заметили, как в России расширилось сообщество тех, кто ведет активный образ жизни и связывает свое будущее с триатлоном. А значит, становится больше людей, увлеченных спортом и по-настоящему уверенных в своих результатах», — начальник Департамента ипотечного бизнеса и премиального сегмента Газпромбанка, член команды «Газпромбанк. Премиум» Марк Вайдьянатхан.