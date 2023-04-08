Прием заявок на курс подготовки руководителей в ИТ анонсировала Академия ИТ-менеджмента IPWK

Основателями и преподавателями Академии являются ведущие ИТ-менеджеры и члены правления компаний, входящих в топ-10 финансового сектора России. Эксперты курса готовят слушателей к управлению технологическими проектами и командами, ИТ-компаниями и их подразделениями, а также рассматривают и анализируют реальные кейсы из индустрии. Партнерами программы стали Фонд «Сколково» и инвестиционная компания «БКС Мир Инвестиций». Набор в программу продлится до 7 мая.

На практике руководителями в ИТ становятся либо профессионалы, занимавшие менеджерские позиции, либо технические специалисты, обладающие лидерскими качествами. Практический образовательный курс Академии IPWK поможет обеим категориям углубиться в специфику ИТ-менеджмента и приобрести ключевые навыки, необходимые для эффективного управления.

На курсе ждут мидл-менеджеров и начинающих руководителей, которым недостает реальных знаний для качественного управления проектами в сфере ИТ. Участниками образовательной программы могут стать также технические специалисты, желающие стать профессиональными ИТ-менеджерами и построить карьеру в этой сфере. Всего студентами станут 20 участников.

Программа рассчитана на шесть месяцев и состоит из регулярных офлайн-занятий, где теория совмещена с практикой. В ходе программы каждый студент получает реальную практическую задачу в одной из ведущих технологических компаний, среди которых БКС, «Московский Кредитный Банк» и другие. В процессе выполнения заданий каждого участника программы курирует один из преподавателей, подсказывая, как можно улучшить реализацию проекта, рекомендуя оптимальные инструменты и делясь собственным опытом управления.

Также одной из главных особенностей Академии является закрытый клуб профессиональных ИТ-менеджеров, готовых делиться знаниями, опытом и ресурсами с его участниками. Выпускникам курса открывается уникальная возможность стать частью данного клуба руководителей IPWK, основная цель которого — это непрерывное развитие карьеры, профессиональной подготовки и нетворкинга его резидентов.

Автором курса и одним из основателей Академии IPWK является практикующий ИТ-менеджер с профессиональным стажем более 20 лет, преподаватель МГТУ им Баумана, ИТ-директор финансовой группы компаний БКС, Алексей Карпунин. Преподавателями и наставниками в рамках курса станут ведущие ИТ-директора финансового сектора, которые также являются основателями Академии: Сергей Путятинский, член правления «Московский Кредитный Банк», Сергей Данилин, главный операционный директор финансовой группы БКС, и Дмитрий Сыцко, ИТ бизнес-партнер «Московский Кредитный Банк».