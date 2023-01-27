Прием заявок на соревнования юных инженеров «Первый элемент» открыт в Москве

В составе как минимум 20 команд будут соревноваться столичные школьники и студенты в возрасте от 11 лет до 21 года.

В столице начался прием заявок на региональный этап молодежного инженерного чемпионата «Первый элемент». Участники будут конструировать радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливном элементе. Об этом сообщила Наталья Сергунина,заместитель Мэра Москвы.

На чемпионат будет отобрано не менее 20 команд, состоящих из школьников, студентов вузов и колледжей Москвы. В каждый коллектив войдут пилоты, механики, инженеры и дизайнеры в возрасте от 11 лет до 21 года. Подать заявку можно до 6 февраля включительно на официальном сайте проекта.

После отбора конкурсантов ждет 20-часовая обучающая программа. Пробные и квалификационные заезды пройдут 17 марта, а финальный — 18-го. Их проведут на специально подготовленной трассе.

«Во время подготовки к чемпионату ребята получат инженерные навыки и знания в области энергетики, химии, электроники. Пилоты отточат мастерство управления, а механики и дизайнеры познакомятся с аэродинамикой и сопротивлением материалов. В финале каждая команда выведет на трассу радиоуправляемую модель в масштабе 1:10. За шесть часов гонки им предстоит пройти максимальное количество кругов», — отметила Наталья Сергунина.

Соревнования проведут на ВДНХ: подготовительную часть — в образовательном комплексе «Техноград», заезды — в павильоне № 55. Посетить чемпионат приглашают всех желающих.

Пять коллективов, которые покажут лучшие результаты, представят Москву на всероссийском этапе конкурса «Первый элемент». Финалисты встретятся в апреле этого года в детском центре «Смена» в Анапе. В прошлом году чемпионом страны стала команда «Мосгормаш» одноименного детского столичного технопарка.