Принтер Kobra 2 от Anycubic обеспечивает 5-кратное увеличение скорости по доступной цене

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 20 мая 2023 г. /PRNewswire/ — Anycubic, всемирно известный бренд 3D-печати объявил о выпуске Kobra 2, нового принтера для 3D-печати FDM, предназначенного для обеспечения превосходной скорости и повышенного удобства использования. Помимо стабильной производительности и бюджетной цены, 3D-принтер Kobra 2 является отличным выбором как для любителей, так и для профессионалов, которым требуются экономичные 3D-принтеры и быстрая печать.

Скорость в 5 раз выше, чем когда-либо

Скорость печати 3D-принтера Kobra 2 по умолчанию составляет 150 мм/с, а максимальная скорость печати — 250 мм/с, что позволяет ему распечатать модель Benchy с высотой слоя 0,28 мм всего за 30 минут. Впечатляющая скорость печати обеспечивается за счет следующих функций:

Новая система экструзии с двойным прямым приводом:

Система экструзии с прямым приводом имеет передаточное число 4:1, что означает, что она плотно захватывает нить и предотвращает ее скольжение, обеспечивая точную экструзию и контроль потока даже при быстром движении принтера. Кроме того, более высокая скорость печати требует более высокой скорости экструзии, чтобы компенсировать медленные экструзии при изменении скорости. Высокопроизводительный хотэнд Kobra 2 мощностью 60 Вт позволяет достичь этого и быстрее расплавить нить, что приводит к улучшению потока и повышению скорости печати.

Усовершенствованный охлаждающий вентилятор

Усовершенствованный охлаждающий вентилятор помогает охлаждать нить после ее экструзии через сопло принтера. Благодаря оптимизированной конструкции рассеивания тепла и скорости вращения 700 об/мин вентилятор быстро охлаждает отпечатки, обеспечивая точное нанесение следующего слоя.

Новая динамическая конструкция

3D-принтер Kobra 2 оснащен двойными металлическими шпинделями и подшипниками SG15 на осях X и Y, что снижает трение между подвижными деталями и обеспечивает более плавное и быстрое движение. Кроме того, они являются более износостойкими, чем обычная конструкция колес D-образной формы. Еще одной особенностью является двухвинтовый механизм перемещения по оси Z, который повышает скорость движения по оси Z, снижает сопротивление подъему во время процесса печати и поддерживает уровень X-оси для минимизации линий слоев и достижения превосходных результатов даже на высоких скоростях.

«Быстрое воплощение ваших идей в реальность с помощью 3D-принтера может быть сложным процессом, особенно при использовании обычных скоростных принтеров. Однако модель Kobra 2 произвела революцию, сделав этот процесс более доступным и эффективным», — заявил вице-президент Anycubic Джеймс Оуян (James Ouyang). — 3D-принтер может быстро печатать, сохраняя при этом высокое качество результатов, позволяя создателям больше времени сосредотачиваться на своих идеях, а не на производственных процессах».

Более удобный процесс печати

Автоматическое выравнивание станины Anycubic LeviQ 2.0 с интеллектуальным смещением по оси Z

Модель Kobra 2 оснащена системой автоматического выравнивания Anycubic LeviQ 2.0 с интеллектуальным модулем, обеспечивающим автоматическое смещение по оси Z. Это делает процесс выравнивания легким для новичков.

Конструкция в полусобранном виде:

3D-принтер Kobra 2 поставляется в полусобранном виде и не требует пайки или сложной механической сборки, обеспечивая удобство сборки, которая может быть выполнена за 10 минут даже новичками в 3D-печати.

4,3-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран:

Пользовательский интерфейс 3D-принтера Kobra 2 представляет собой цветной сенсорный ЖК-экран диагональю 4,3 дюйма, установленный в правой части устройства. Такое расположение обеспечивает легкий доступ к нему во время печати. Кроме того, сенсорный экран также быстро реагирует на касания и прост в управлении.

Магнитная пластина из пружинной стали:

Текстурированная поверхность фиксирует детали во время печати в горячем состоянии, а после охлаждения они сразу соскальзывают без использования инструментов. Таким образом, во время фиксации пользователи могут легко удалять отпечатки, даже более крупные или более липкие отпечатки PETG.

Восстановление после потери питания и датчик окончания нити

3D-принтер Kobra 2 оснащен функцией восстановления после потери питания, позволяющей принтеру восстанавливаться после внезапных перебоев энергоснабжения и возобновлять печать с момента прерывания. Кроме того, дополнительным преимуществом является датчик окончания нити, который определяет, когда в принтере заканчивается нить, и останавливает процесс печати, предотвращая ошибки печати.

Цены и наличие

Модель Kobra 2 уже доступна в России по цене $289. Пользователи могут размещать заказы в официальном магазине Anycubic на Aliexpress.

Информация о компании Anycubic

С момента своего основания в 2015 году компания Anycubic стремится развивать технологию 3D-печати, чтобы сделать ее доступной и недорогой для людей из всех слоев общества. Мы рады видеть, как люди дают волю своему воображению и реализуют свой творческий потенциал. С 2015 года компания Anycubic имеет представительства в более чем 200 странах и регионах. Компания выпустила более 20 широко известных продуктов, а за последние 7 лет было продано 3 миллиона устройств. Руководствуясь принципом «Freedom to Make» («Свобода творчества»), компания Anycuibic продолжит предоставлять всем производителям лучшие продукты и технологии.