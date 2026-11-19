Компания AI Inspo объявила об официальном запуске своего агента социальных сетей на базе искусственного интеллекта для авторов, маркетологов и компаний. Платформа объединяет стратегию в социальных сетях и создание креативного контента в единый рабочий процесс, от анализа учетных записей и выявления тенденций до публикации и анализа эффективности.

Управление несколькими учетными записями часто означает переключение между инструментами планирования, креативным программным обеспечением, планировщиками и аналитическими панелями. AI Inspo связывает эти действия, чтобы сократить повторяющуюся работу и помочь пользователям применить аналитические данные о производительности к своему следующему контент-плану.

«Компания AI Inspo была построена вокруг реальных потребностей создателей и маркетологов, управляющих несколькими учетными записями на платформах социальных сетей, — сказал Дун Лин (Dong Lin), генеральный директор QuVideo и руководитель проекта AI Inspo. — Объединяя исследования, анализ данных и создание контента, мы стремимся сократить повторяющиеся задачи и дать пользователям больше времени, чтобы сосредоточиться на стратегии, принятии обоснованных решений и творчестве».

От обнаружения тенденций к созданию контента

Агент оценивает эффективность учетной записи и рекомендует дальнейшие шаги, исходя из целей каждого пользователя и этапа развития аккаунта. Он выявляет актуальные трендовые темы и превращает их в контентные идеи. Пользователи могут выбрать вирусную ссылку и добавить свою собственную тему; AI Inspo адаптирует формат в готовый к публикации контент по этой теме.

Руководство, которое развивается с каждой учетной записью

После публикации пользователи могут просматривать результаты, чтобы уточнить свои темы и форматы. Агент запоминает, как пользователи управляют учетными записями и создают контент, адаптируя рекомендации по мере развития своих целей и рабочих процессов. Для новых учетных записей руководство может быть сосредоточено на выборе направления контента и установлении последовательной производственной процедуры. По мере созревания учетных записей приоритеты могут смещаться в сторону уточнения форматов или улучшения существующей стратегии. Контекст учетных записей помогает пользователям решить, какие тенденции заслуживают дальнейших творческих усилий.

Постоянная поддержка согласованного производства контента

AI Inspo также предоставляет постоянную поддержку пользователей и сообщество Discord для обмена идеями и практическими рекомендациями, поддерживая свою миссию сделать высококачественный контент более простым и доступным в производстве.

Теперь доступен агент социальных сетей с искусственным интеллектом. Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт AI Inspo.

Об AI Inspo

AI Inspo — это флагманский продукт от QuVideo, объединяющий персонализированную стратегию в социальных сетях, обнаружение тенденций, создание контента, публикацию и анализ производительности для авторов, маркетологов и компаний.

https://www.youtube.com/watch?v=Rb-CFd_fSSM