Призыв афганских девочек к защите их права на образование звучит громче, чем когда-либо

Спустя два года после того, как талибы де-факто захватили власть в Афганистане и запретили доступ девочек к среднему образованию, Education Cannot Wait (ECW) — глобальный фонд ООН по образованию в условиях чрезвычайных ситуаций и затяжных кризисов, запустил кампанию #AfghanGirlsVoices.

В рамках одномесячной кампании, разработанной совместно с чемпионкой мира ECW Сомайей Фаруки, экс-капитаном команды афганских девушек-робототехников, транслируются свидетельства афганских девочек, чья жизнь резко изменилась из-за данного запрета, в сопровождении ярких иллюстраций анонимной афганской художницы.

«Смелость девочек в Афганистане придает мне сил использовать свой голос, чтобы открыть глаза всего мира на эту проблему. Сегодня как никогда важно действовать, и я надеюсь, что уже в следующем году мы сможем рассказывать об их свободе, а не их угнетении», — заявила Фаруки.

Согласно недавнему докладу экспертов ООН, положение женщин и девочек в Афганистане является «одним из худших в мире», а систематические ограничения прав человека и жесткая дискриминация, которым они подвергаются после фактического прихода к власти талибов, могут быть равнозначны гендерному апартеиду и гендерному преследованию.

«Международное сообщество должно услышать этот призыв афганских девочек и мобилизовать новые силы, чтобы осудить нарушение их прав. Необходимо использовать применимые международные правовые рамки и инициировать судебные разбирательства. Международное сообщество должно также незамедлительно расширить поддержку онлайн- и радиокурсов, а также увеличить объем финансовых ресурсов, выделяемых на нужды фонда ECW и его партнеров, чтобы расширить возможности в области образования для афганских девочек как внутри страны, так и за ее пределами», — заявил специальный посланник ООН по глобальному образованию и председатель руководящей группы высокого уровня фонда ECW, достопочтенный Гордон Браун (Gordon Brown).

«ECW твердо привержен своему делу в трансляции и усилении голоса афганских девочек. Мы будем и впредь неуклонно выступать за полное возобновление их права на образование и сотрудничать с нашими партнерами в целях предоставления афганским детям ключевых возможностей для обучения с помощью общинных образовательных программ, которые мы поддерживаем», — заявила исполнительный директор ECW Ясмин Шериф (Yasmine Sherif).