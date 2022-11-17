Продажи телевизоров Hisense достигли исторического максимума и занимают 2-е место в мире

По данным Института рыночных исследований AVC Revo на 15 ноября, мировые поставки телевизоров Hisense с января по октябрь достигли 19,6 млн, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордное значение принесло Hisense 2-е место на мировом рынке, историческое достижение в истории бренда и демонстрация его все более важной роли в сфере поставок бытовой техники в эти трудные времена.

Процветание благодаря турбулентности: выдающийся рост компании Hisense в 2022 году

В 2022 году рост мировой экономики замедлился. Высокая и непрекращающаяся инфляция по всему миру продолжает подрывать покупательную способность и аппетит потребителей. Что касается мировой индустрии телевизоров, то потребительский спрос упал до самого низкого уровня почти за десять лет. Согласно последнему «Ежемесячному отчету о мировых поставках телевизоров», опубликованному AVC Revo, в этом году объем поставок телевизоров по всему миру сокращается уже восемь месяцев подряд, а совокупный объем поставок телевизоров по всему миру за первые три квартала снизился на 5,9%.

По данным AVC Revo, объем продаж телевизоров Hisense на рынке КНР растет уже 14 месяцев с сентября 2021 года. С января по октябрь 2022 года объем поставок телевизоров Hisense увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как доля поставок по выручке достигла 25,19%, обогнав занимающий второе место бренд более чем на 8%. Начиная с марта 2022 года поставки телевизоров Hisense на зарубежные рынки продолжают расти в течение 8 месяцев подряд. С января по октябрь объем зарубежных поставок вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ AVC Revo раскрывает причины выдающихся достижений компании Hisense на фоне турбулентности. С одной стороны, динамичное сочетание на разных рынках точно отвечает потребностям потребителей и рационализирует структуру продукции. С другой стороны, долгосрочные усилия компании Hisense в области спортивного маркетинга также приносят свои плоды, успешно повышая ее узнаваемость бренда и конкурентоспособность на мировом рынке.

Кроме того, отличная цепочка поставок Hisense является еще одним позитивным фактором общего роста бренда. Она не только обеспечивает стабильное предложение продукции, но и предотвращает влияние рыночных колебаний на цены сырья, помогая компании Hisense поддерживать производственные издержки на самом приемлемом уровне.

Значительный рост компании Hisense на мировом рынке невозможно отделить от ее оптимальных стратегий бизнеса и неустанных усилий по модернизации своего ассортимента продукции с помощью передовых технологий. В дальнейшем компания Hisense будет еще более привержена обеспечению большего количества решений премиум-класса, что обеспечит клиентам удовольствие нового уровня.