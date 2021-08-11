Продолжается прием заявок на участие в IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»

Продолжается регистрация участников на IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – крупнейшее мероприятие спортивно-деловой направленности, которое пройдёт 8-10 сентября 2021 года в Казани.

В работе Форума примут участие руководители федеральных органов власти, главы субъектов Российской Федерации, руководители и представители международных и российских спортивных организаций, известные спортсмены, учёные, бизнесмены и эксперты отрасли. Ожидается, что на Форум приедут более трёх тысяч официальных делегатов из всех регионов России.

«2020 год внёс известные ограничения в проведение знаковых общероссийских и международных мероприятий. Но в этом году подготовка к форуму «Россия – спортивная держава» идёт в полную силу. Форум станет площадкой для плодотворного диалога между представителями спортивной индустрии, государственными структурами и представителями бизнес-кругов. Уверен, он пройдёт на самом высоком уровне», – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

На Форуме запланирована обширная программа. На пленарной сессии «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях» будут затронуты вопросы обеспечения национальных целей развития и задач фронтальной стратегии Правительства Российской Федерации средствами физической культуры и спорта. Как сбалансировать развитие массового спорта и спорта высших достижений? Есть ли будущее у спортивных соревнований в формате онлайн? Эти и многие другие вопросы затронут спикеры, участники и гости Форума.

В рамках мероприятия состоится Форум Digital.Sport. «Национальные цели развития. 70% спортивного населения к 2030 году: способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс», «Цифровая трансформация физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации: вызовы и тренды», «Заочные чемпионаты как инструмент вовлечения в регулярные занятия физкультурой и спортом. Практика и потенциал применения», «Спорт будущего — как современные технологии изменят отношение потребителей к спорту и здоровью» — вот основные темы обсуждений Форума Digital.Sport.

В целом деловая программа Форума насчитывает около тридцати круглых столов, панельных дискуссий, стратегических сессий. Предварительно определены следующие ключевые темы круглых столов:

«Спорт и туризм. Развитие перспективного рынка»

«Предпринимательство в массовом спорте. Бизнес или обременение?»

«Развитие профессионального спорта в условиях сокращения его финансирования»

«Религия и спорт. Стратегия взаимодействия»

«Выбирая профессию. Какие специалисты нужны в спортивной отрасли?»

«Реализация федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования»

«Механизмы развития корпоративного спорта» и другие.

Гостям и участникам форума будет предложено поучаствовать в мастер-классах в Спортивном парке, в физкультурно-спортивных мероприятиях, совершить забег на дистанцию 5 км. по набережной реки Казанки.

Также в рамках Форума состоится юбилейная X Международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP).

Ознакомиться с предварительной программой и подать заявку на аккредитацию можно на официальном сайте Форума: https://sportforumrussia.ru/

По вопросам информационного партнёрства, для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу Форума:

Елена Рожкова

тел.: 8 (903) 162-96-97

8 (495) 640-88-50

e-mail: press@s-f-r.ru