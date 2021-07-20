Продолжается проект «Ожившие страницы истории Московского станкостроительного завода им. С. Орджоникидзе»

Общество
20 июля 2021

Опубликована новая статья в рамках проекта «Ожившие страницы истории Московского станкостроительного завода им. С. Орджоникидзе». На этот раз речь идет о более чем 50-летнем профессиональном юбилее в стенах завода инженера-конструктора, начальника бюро, заместителя, а затем и председателя профкома Григория Николаевича Бара. Статья написана и опубликована редактором информационного проекта Александром Фаткиным.

Григорий Николаевич пришел на завод в 1971 году на должность инженера-конструктора сразу после окончания Московского государственного технологического университета «СТАНКИН». Несмотря на талант инженера, самую большую пользу Григорий Николаевич принес заводу своими способностями в работе с людьми. В непростые для завода и его сотрудников 90-е Григорию Николаевичу выпала большая работа: кроме поддержания социального обеспечения коллектива завода (пенсии, пособия, отдых, организация спортивного досуга), что было катастрофически сложно реализовывать в условиях той экономической ситуации на заводе и в стране, необходимо было реструктурировать огромные долги перед Пенсионным фондом. Переговоры с фондом шли в течение нескольких лет, и в итоге вопрос был решен. Кроме того, Григорий Николаевич выступил одним из идеологов создания «Бизнес-инкубатора», который был крайне необходим в условиях быстро меняющейся экономической ситуации. 

«На протяжении многих лет и до настоящего времени знание Григорием Николаевичем заводчан, ранее работавших, в том числе в советское время, работающих сейчас, род занятий большинства из них, годы работ, принесло огромную пользу как самим заводчанам, так и заводским службам», – подчеркивает один из создателей информационного проекта «Ожившие страницы истории Московского станкостроительного завода им. С. Орджоникидзе» Сергей Сергеевич Кондрашов. 

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