Продовольствие на 300 тысяч фунтов католическим организациям пожертвует Goya Foods

Мир
22 апреля 2022

Крупнейшая американская компания по производству продуктов питания Goya Foods объявила о своем намерении пожертвовать продовольственные товары еще на 300 000 фунтов католическим благотворительным организациям Нью-Йорка в рамках кампании «Feeding Our Neighbors».  Его Высокопреосвященство кардинал Долан помог распространить пакеты с продуктами и товарами Goya среди нуждающихся семей в общественном центре HANDS при церкви св. Иеронима во время особой мессы благословения в Страстной четверг. 

«В период инфляции и грядущего продовольственного кризиса компания Goya самоотверженно и неустанно работает над обеспечением нуждающихся продуктами питания по всей стране и всему миру.  Мы благодарны за возможность делать свою работу и стремимся к тому, чтобы каждый день становиться лучше для Бога, наших семей и нашей нации.  Результатом наших стараний становятся продовольственные товары, которые мы на протяжении всего года и особенно в это священное время с гордостью передаем нуждающимся семьям при поддержке католических благотворительных организаций», — заявил президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унанью (Bob Unanue). Обстоятельства последних лет оказали разрушительное воздействие на сферы здравоохранения и экономической безопасности жителей наиболее уязвимых общин Нью-Йорка.  На протяжении последних шести лет Goya поддерживала католические благотворительные организации и участвовала в кампании «Feeding our Neighbors», в общей сложности пожертвовав продовольственные товары на сумму более 1,8 млн фунтов жителям Нью-Йорка. 

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