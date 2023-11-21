В Пекинском выставочном центре началась специальная рекламная кампания «Добро пожаловать в Шаньдун, где делают совершенство». В Пекин одновременно поступила группа продукции провинции Шаньдун. По мнению информационного отдела Муниципального народного правительства Яньтая, это мероприятие позволило как гостям, путешествующим внутри страны, так и приехавшим из-за границы, ближе познакомиться с гостеприимством и выдающимися продуктами провинции Шаньдун.

В организованных для этой рекламной кампании помещениях и зонах под открытым небом хорошо узнаваемые предметы из Яньтая повсюду были ярко представлены — от вина Changyu, арахисового масла Luhua и яблок из Яньтая до груш из Лайяна. Различные участники выставки из Яньтая демонстрировали свои «флагманские продукты», от ключевых национальных отраслей до предметов первой необходимости, создавая всеобъемлющее и многоуровневое представление о продуктах из Яньтая. Это привлекло внимание и увеличило длительность посещения гостей, как путешествующих внутри страны, так и приехавших из-за границы.

При входе в выставочный зал внимание гостей сразу же приковывает модель платформы «Синий кит 1», построенной компанией CIMC Raffles. В выставочной зоне современного производства представлены модели построенных в стране больших авиалайнеров и полупогружных платформ для глубоководного бурения, демонстрируется «жесткая сила» высококачественного развития производственной отрасли Яньтая.

Кроме «производственного Яньтая», жителями и покупателями Пекина также с энтузиазмом воспринималась сельскохозяйственная продукция, например яблоки из Яньтая, груши из Лайяна, вермишель Longkou. За время рекламной акции знаменитая астронавтка из Яньтая Ван Япин (Wang Yaping) отметила, что такие плоды труда провинции Шаньдун, как яблоки из Яньтая и аэрокосмический холодильник на пилотируемом космическом корабле Шэньчжоу-13, вдохновляют и являются символом тепла родного города. В настоящее время стоимость бренда яблок из Яньтая достигла 49,593 млрд юаней, а их годовой экспорт составляет 50 % всего экспорта яблок Китая, что в значительной мере способствует оптимизации и расширению развития сельского хозяйства.

На данный момент 32 бренда из Яньтая включены в первую очередь списка «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ШАНЬДУН», что является четвертым в провинции результатом.