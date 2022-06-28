Продукция предприятий СУЭК завоевала Гран-При на выставке «Уголь России и Майнинг – 2022»

По итогам XXX Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг – 2022» сразу нескольких престижных наград удостоились предприятия компании СУЭК, основанной в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко.

Две высшие награды завевали образцы продукции, представленные ООО «Сиб-Дамель» (СУЭК-Кузбасс) — заводе, специализирующемся на производстве и ремонте горношахтного оборудования. Гран-При удостоился лентонамотчик ЛН 16-30. Это оборудование предназначено для повышения уровня механизации работ, связанных с заменой конвейерной ленты в угольных шахтах.

Еще один Гран-При завоевал керноотборник КРН-03, предназначенный для взятия проб угольного пласта (керна) при исследованиях газоносности и метанообильности.

Вместе с «Сиб-Дамелем» на объединенном стенде СУЭК была представлена продукция предприятия Технологическая связь, также входящего в состав «СУЭК-Кузбасс». Серебряной медали удостоилась быстровозводимая крепь для крепления демонтированного пространства в забое. И в наградной копилке предприятия также диплом за представленную кабельную перемычку межсекционную. Ее успешно используют для обвязки электронной части секций крепи.

Литейная продукция ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» (БРМЗ), сервисного предприятия СУЭК в Красноярском крае, удостоена золотой медали. Высокой наградой отмечены детали для зарубежной техники, изготовленные в рамках программы импортозамещения.

Дипломами выставки в конкурсе «Лучший экспонат» отмечена продукция Черногорского РМЗ (Хакасия) — установка для уплотнения и разравнивания угля в железнодорожных полувагонах, переносная мачта освещения, опора металлическая передвижная. Бронзовой медали удостоена ячейка карьерная с телеметрией и микропроцессорной защитой ЯКНО-6(10) – SMART.

На объединенном стенде Сибирской угольной энергетической компании свою продукцию представили сразу семь сервисных предприятий. Наряду с кузбасскими ООО «Сиб-Дамель», Технологической связью и Энергоуправлением, в выставке приняли участие «Черногорский РМЗ», «Бородинский РМЗ», «Черновский РМЗ» и «Артёмовское ремонтно-монтажное управление». Это позволило полней и шире познакомить многочисленных гостей и партнёров с имеющимися производственными возможностями и ассортиментом продукции, выпускаемой предприятиями СУЭК.

Для справки: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек.