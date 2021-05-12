Проект «Семья 3.0» оказал партнерскую поддержку международному фестивалю «Гентех 2021»

20-22 апреля 2021 года прошел третий международный фестиваль «Гентех» (https://genealogicalforum.ru/). Ежегодное мероприятие нацелено на формирование в каждом человеке культуры уважения к себе, своей истории и истории своего народа. Организаторами форума выступили Виктория Салтыкова и международный центр восстановления истории семьи и генеалогического поиска «Проект Жизнь». Стратегическими партнерами фестиваля стали платформа «Умная страна» и проект «Семья 3.0».

Впервые фестиваль прошел онлайн и был бесплатным для всех участников. На одной площадке выступили лидеры мнений, школьники, студенты, семьи, научные сотрудники и профессионалы в области истории и генеалогии. Спикерами Международного онлайн-фестиваля в 2021 году стали: Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж», Сергей Лапенков, сопредседатель Совета Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк», Ольга Ручьева, основатель центра маркетинговых технологий и торговли «Умная страна» и социального проекта «Семья 3.0», Екатерина Рыбакова, сооснователь «Рыбаков Фонда», Артем Елмуратов, сооснователь медико-генетического центра «Genotek», Иван Корякин, журналист и автор телеграм-канала «Генеалогика», Михаил Катин-Ярцев, генеалог, научный руководитель «Проекта Жизнь», Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член общественной палаты РФ, Евгения Шамис, основательница компании «Sherpa S Pro», исследовательского центра «RuGenerations – российская школа Теории поколений», управляющий партнер онлайн-школы английского языка «SkyEng» (SkySmart) Александр Ларьяновский, Глеб Юн, социальный предприниматель, педагог, Ольга Флер, основатель социального проекта «Meet For Charity», Иван Коломоец, основатель и президент образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» и многие другие эксперты.

Благодаря онлайн-формату зрители могли следить за увлекательными лекциями, дискуссиями, презентациями современных художников, а также получить бесплатные консультации с генеалогами, поучаствовать в розыгрышах призов и множестве других активностей.

Программа фестиваля состояла из трех модулей, олицетворяющих прошлое, настоящее и будущее. В первый день, посвященный прошлому, были затронуты вопросы наследия и преемственности, традиций, истории, архивного поиска в России и за рубежом, геральдики, семейных архивов и самоидентичности.

Во второй день — «Настоящее» — зрители фестиваля узнали о лучших российских и международных практиках и проектах в области генеалогии и истории, методологии восстановления родословной, влиянии связи поколений на семью и социум, поддержке, оказываемой государством и бизнесом социокультурным проектам и волонтерству, о том, как передать ген благотворительности.

В завершающий день, посвященный будущему, спикеры обсудили, как развить и сохранить культуру семейных ценностей и традиций, а зрители узнали о современных технологиях и трендах в генеалогии. В рамках третьего дня был проведен открытый микрофон, где представители поколения Z высказали свое мнение о вопросах генеалогии и культуре сохранения семейных ценностей.

Площадка «Гентеха» дала старт и совместной инициативе центра маркетинговых технологий «Умная страна», проекта «Семья 3.0» и платформы устойчивого развития «Плюс один» — серии конференций, посвященных влиянию трансформации института семьи в новую экономическую эпоху на отрасли экономики. В первой из них — панельной дискуссии «Как семейные ценности поколений Y и Z меняют рынок девелопмента в России» — приняли участие представители застройщиков, архитектурных бюро и сервисных компаний. Модератором дискуссии выступила основатель социального проекта «Семья 3.0», основатель и руководитель центра маркетинговых технологий «Умная страна» Ольга Ручьева.