Проект «Вместе. To gather» приглашает к участию русскоговорящих детей-билингвалов из Испании

В рамках международного образовательно-просветительского проекта «Вместе. To gather» (#rutogather), проводимого при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации с целью развития интереса к изучению русского языка и культуры в разных странах у детей-билингвалов, стартует онлайн-марафон «Об искусстве. Просто» и творческий конкурс «История русского искусства глазами детей», посвященные русской культуре 19-20 веков.

В Испании мероприятия проекта проходят при поддержке Русского института имени А.С. Пушкина в Мадриде. В ходе большого онлайн-марафона, посвящённого истории русской живописи 19-20 веков, родившиеся в Испании русскоговорящие дети узнают о вкладе, который внесли в мировую культуру великие художники с родины их предков.

Конкурсные работы детей-билингвалов будут представлены в пяти номинациях: «Рисуют дети», «Семейное творчество», «Самый юный участник», «Приз зрительских симпатий», «Оригинальность». Лучшие из них выберет жюри из числа преподавателей Русского Института имени А.С.Пушкина.

«Нам очень важно, чтобы дети, которые обучаются у нас, активно взаимодействовали с детьми и преподавателями из России, – говорит директор по развитию Русского института имени А.С.Пушкина в Мадриде Анастасия Костючёк. – Здорово, что именно сейчас, в не самое лёгкое для образования время, в период пандемии, мы пользуемся такой прекрасной возможностью».

Костючёк также выразила надежду, что активное участие в событиях образовательно-просветительского проекта «Вместе. To Gather» заинтересуют также и родителей детей-билингвалов. Кроме того, она обратила внимание на важность географического компонента в программе онлайн-марафона: это позволило детям узнать больше о России – стране, где остались их корни.

Партнёры проекта «Вместе. To gather» – цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А.С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-киргизских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».

Принять участие в онлайн-марафоне «Об искусстве. Просто» и творческом конкурсе «История русского искусства глазами детей» можно до 23 декабря бесплатно на сайте www.rutogather.com.