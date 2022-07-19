Проект ЮНЕСКО и Huawei «Открытые высокотехнологичные школы для всех» обсудили на семинаре

7 июля в Аккре (Гана) завершился трехдневный межстрановой семинар в рамках проекта «Открытые высокотехнологичные школы для всех» (Technology-enabled Open Schools for All, TeOSS).

После официального запуска проекта TeOSS 25 ноября 2021 года семинар был совместно организован компанией Huawei и ЮНЕСКО в рамках данного этапа реализации проекта. На мероприятии был представлен доклад о ходе осуществления первого этапа проекта, в том числе о достигнутых на данный момент результатах, и обсуждено осуществление второго этапа.

ЮНЕСКО оказывает помощь министерствам образования и другим партнерам в Египте, Гане и Эфиопии в осуществлении трехлетнего проекта TeOSS, который завершится в августе 2023 года. Проект, разработанный в рамках целевых фондов ЮНЕСКО-Huawei, охватывает разработку, пилотное тестирование и масштабирование открытых высокотехнологичных школьных систем. Эти системы, включая учебные программы, взаимодействие между преподавателями и учащимися и социальное обеспечение, будут доступны в школах, на дому и в других местах, обеспечивая непрерывность и качество образования даже в случае возникновения такого кризиса как пандемия.

«Существует три направления цифровой революции, и все они нашли отражение в этом проекте: обеспечение сетевого взаимодействия для всех, создание бесплатного общедоступного цифрового обучающего контента и платформ, а также использование технологий для введения педагогических новшеств и изменений», — заявила помощник генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини (Stefania Giannini).

Каждый из проектов TeOSS, планируемых в тесном сотрудничестве с правительствами Ганы, Эфиопии и Египта в соответствии с имеющимися у них национальными стратегиями, разрабатывался с учетом конкретных местных потребностей.

В Египте разработана система развития навыков в области ИКТ для преподавателей и учащихся в школах с 12-летним обучением. Специалисты по разработке образовательного программного обеспечения, а также учителя начальных и младших классов средних школ получат соответствующую подготовку, также будет создан Национальный центр дистанционного обучения для использования преподавателями по всей стране в целях обеспечения непрерывного профессионального совершенствования.

«С момента запуска этой новой системы в Египте президент принял беспрецедентное обязательство по модернизации образовательной модели страны», — заявил д-р Ханем Ахмед (Hanem Ahmed), руководитель отдела международного сотрудничества Министерства высшего и технического образования Арабской Республики Египет от имени д-ра Тарека Шавки (Tarek Shawki), министра высшего и технического образования Арабской Республики Египет.

При реализации проекта TeOSS в Эфиопии основное внимание уделяется созданию ИКТ-инфраструктуры для установления связей между пилотными школами, подготовки преподавателей и учащихся и создания системы управления обучением, интегрированной с платформой подготовки учителей.

«Этот проект идеально вписывается в национальные стратегии Эфиопии в отношении необходимости использования ИКТ и цифрового контента в нашей системе. Кроме того, мы будем масштабировать эту систему за счет внедрения и адаптации всех видов деятельности к местным условиям», — заявил д-р Зелалем Ассефа (Zelalem Assefa), генеральный директор по ИКТ и цифровому образованию Министерства образования Федеративной Демократической Республики Эфиопия.

В Гане основное внимание уделяется созданию цифрового контента по всем предметам, а также организации обучения учителей и учащихся начальных и средних школ. Кроме того, в рамках проекта создается электронное хранилище, которое преподаватели смогут использовать для загрузки контента и к которому учащиеся получат доступ онлайн и офлайн практически без надзора.

«Нам нужно осваивать технологии для повышения эффективности нашего образования. Нам необходимы цифровые платформы в качестве инструмента и рычага для достижения целей ЦУР-4», — заявил заместитель министра образования Джон Нтим Форджур (John Ntim Fordjour) от имени д-ра Яу Осеи Адутвума (Yaw Osei Adutwum), министра образования Ганы.

Проект TeOSS согласован с разделом Tech4Education инициативы TECH4ALL компании Huawei по повышению доступности цифровых технологий для широких слоев населения, нацеленной на обеспечение равенства и качества образования с использованием достижений научно-технического прогресса, и работает над расширением цифрового доступа, улучшением цифровых навыков и разработкой высококачественных курсов. Программа Академии ИКТ компании Huawei (Huawei ICT Academy) направлена на содействие развитию талантов в области ИКТ за счет улучшения цифровых навыков.

«Для достижения глобального равенства в сфере образования и совместного использования образовательных ресурсов компания Huawei запустила комплексную универсальную сервисную платформу Huawei Talent, — заявил Чжан Цзин (Zhang Jing), старший директор экосистем Huawei Education Talent и Huawei ICT Academy. — Чтобы преодолеть разрыв между предложением и спросом на высококвалифицированные кадры в цифровую эпоху, компания Huawei создает кадровые альянсы, способствует повышению квалификации, разрабатывает стандарты профессионализма и подчеркивает ценность перспективных кадров для расширения границ цифрового мира».

Технологии уже доказали свою ценность в преобразовании образования, и эта ценность вырастет в будущем.

«Цифровые технологии стали новой движущей силой производительности, создавая инновации в образовательных моделях, новые методы обучения и более интеллектуальную образовательную среду, — заявил руководитель подразделения ИКТ-инфраструктуры компании Huawei Кевин Чжан (Kevin Zhang). — Мы изучаем способы применения ИИ (включая машинное распознавание образов, естественного языка и речевой информации) в образовании. Инновационные технологии могут помочь в решении самых насущных проблем в мире. И мы должны продолжать совместную работу над внедрением инноваций».

Совместный и инновационный подход в рамках проекта TeOSS помогает создавать инклюзивное, равноправное и качественное образование для всех с акцентом на возможности непрерывного обучения. Это позволит странам переосмыслить систему образования и заложить основу для нового поколения цифровых школ и с цифровым обучением.