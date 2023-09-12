Проекты, нацеленные на будущее российского образования, разработали участники смены «Учить» на «Территории смыслов»

24 августа на «Территории смыслов» платформы Росмолодёжь.События подвели итоги работы шестой смены «Учить», которая объединила 350 молодых учителей и преподавателей, проректоров по воспитательной работе, советников директоров школ, а также представителей частного образования от 18 до 35 лет. В 2023 году участие в форуме принимают 50 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей».

За время смены участники посетили десятки лекций и мастер-классов, встретились с ключевыми спикерами, в числе которых Мастер смены, помощник Президента РФ, наставник конкурса управленцев «Лидеры России», член Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Фурсенко, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова, депутат ГД РФ, председатель Комитета ГД РФ по просвещению Ольга Казакова, председатель Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Наталья Кравченко, председатель Правления Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров. В рамках деловой программы с участниками они сконцентрировались на поиске решений актуальных вопросов воспитания и обучения.

В Год педагога и наставника смена была посвящена развитию систем воспитания и обучения в рамках современных тенденций, совершенствованию процессов воспитания личности, анализу новых форм и методов образования, исследованию особенностей взаимоотношений обучаемого, педагога и внешнего мира в процессе обучения.

На церемонии закрытия директор Федерального автономного учреждения «Ресурсный молодёжный центр» Павел Хлопин и Архитектор смены, финалист конкурса «Лидеры России», заместитель генерального директора Российского общества «Знание», директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков подвели итоги работы.

«Я уверен, что вы прожили отличные дни в новой Мастерской управления «Сенеж», насытились новыми идеями и смыслами, обменялись опытом со своими коллегами. Вы работали с лучшими спикерами страны на одной площадке, чтобы по итогу выдать проекты, нацеленные на перспективное будущее нашего образования. Надеюсь, что все ваши мысли, заложенные в проекты, обязательно будут реализованы», – отметил Павел Хлопин.

Архитектор смены Антон Сериков, обращаясь к участникам, сказал о главной цели образования:

«Смена в эти дни объединила представителей сферы образования и педагогики со всей страны. Активное участие в мероприятиях приняли лекторы Общества «Знание». Здесь они поделились самыми современными практиками, узнали больше о новых технологиях просвещения, цифровизации, да и в целом обменялись мнениями о школе и ее месте в жизни ученика. Все остались единодушны в ответе на ключевой вопрос: главная цель образования – не подготовить молодого человека к конкретному событию, в данном случае экзамену, а сопроводить его в жизнь. Учителям, как и врачам, нужно опираться на принцип «не навреди», ведь обучение – это битва за будущее. Как Архитектор смены я рад, что «Территория смыслов» в Год педагога и наставника стала площадкой продуктивной коммуникации, и уверен, что это было полезно для всех участников».

«Я уверена, что многое из того, что вы здесь обсудили, войдёт не только в историю форума, но и в историю нашей страны. Надеюсь, что с такой же стремительной скоростью, с которой меняется «Сенеж», работает и ваше мышление. Пусть эта энергия мысли в вас не останавливается, чтобы вы могли передавать свои знания другим. Мы можем больше, когда мы вместе», – подвела итоги смены советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Мадлен Батурина.

В течение всей смены участники, объединившись в команды, создавали проектные решения по направлениям «Человек», «Страна», «Семья», «Общество», «Государство». За несколько часов до церемонии закрытия состоялась презентация инициатив участников, направленных на формирование общего образа будущего образовательной системы, в которой образование и забота обо всех аспектах здоровья становятся неразделимыми и непрерывными в течение всей жизни, а педагог выступает наставником семьи.

Эксперты высоко оценили проект по оптимизации службы медицинского сопровождения в образовательном учреждении, инициативу по внедрению дисциплины «Семьеведение», концепт метасистемы «Образование 2050», представляющей индивидуальную траекторию и персонифицированный подход, уход от системы отметок в сторону мониторинга уровня сформированности компетенции, а также автоматизированный процесс аттестации и учёта квалификации с последующим моделированием стратегии карьерного развития.

Символом шестой смены выступает один из основоположников научной педагогики в России Константин Ушинский.

На форуме были организованы дополнительные направления, транслирующие ценности российского государства среди молодёжи. В этом году представлено четыре направления: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество». Участники познакомились с возможностями построения карьеры в ведущих организациях и компаниях страны, нашли наставников, больше узнали о культуре России.

У каждого участника смены «Учить» был шанс реализовать свою инициативу посредством участия в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Прием заявок проходил по следующим номинациям: проекты, направленные на передачу успешного опыта молодёжи и на развитие наставничества в молодёжной среде, на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодёжи, на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов, на работу с людьми с ОВЗ, а также инициативы по поддержке творческих инициатив и развитию культурно-образовательной среды и проекты, направленные на международное сотрудничество. Максимальный размер гранта – 1 млн рублей.

Всего было подано 45 заявок, из которых 19 были представлены на публичной защите конкурса перед экспертным сообществом Росмолодёжь.Гранты.