Проекты, нацеленные на будущее российского образования, разработали участники смены «Учить» на «Территории смыслов»

Общество
12 сентября 2023

24 августа на «Территории смыслов» платформы Росмолодёжь.События подвели итоги работы шестой смены «Учить», которая объединила 350 молодых учителей и преподавателей, проректоров по воспитательной работе, советников директоров школ, а также представителей частного образования от 18 до 35 лет. В 2023 году участие в форуме принимают 50 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Форум уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей».

За время смены участники посетили десятки лекций и мастер-классов, встретились с ключевыми спикерами, в числе которых Мастер смены, помощник Президента РФ, наставник конкурса управленцев «Лидеры России», член Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Фурсенко, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова, депутат ГД РФ, председатель Комитета ГД РФ по просвещению Ольга Казакова, председатель Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Наталья Кравченко, председатель Правления Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров. В рамках деловой программы с участниками они сконцентрировались на поиске решений актуальных вопросов воспитания и обучения.

В Год педагога и наставника смена была посвящена развитию систем воспитания и обучения в рамках современных тенденций, совершенствованию процессов воспитания личности, анализу новых форм и методов образования, исследованию особенностей взаимоотношений обучаемого, педагога и внешнего мира в процессе обучения.

На церемонии закрытия директор Федерального автономного учреждения «Ресурсный молодёжный центр» Павел Хлопин и Архитектор смены, финалист конкурса «Лидеры России», заместитель генерального директора Российского общества «Знание», директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков подвели итоги работы.

«Я уверен, что вы прожили отличные дни в новой Мастерской управления «Сенеж», насытились новыми идеями и смыслами, обменялись опытом со своими коллегами. Вы работали с лучшими спикерами страны на одной площадке, чтобы по итогу выдать проекты, нацеленные на перспективное будущее нашего образования. Надеюсь, что все ваши мысли, заложенные в проекты, обязательно будут реализованы», – отметил Павел Хлопин.

Архитектор смены Антон Сериков, обращаясь к участникам, сказал о главной цели образования:

«Смена в эти дни объединила представителей сферы образования и педагогики со всей страны. Активное участие в мероприятиях приняли лекторы Общества «Знание».  Здесь они поделились самыми современными практиками, узнали больше о новых технологиях просвещения, цифровизации, да и в целом обменялись мнениями о школе и ее месте в жизни ученика. Все остались единодушны в ответе на ключевой вопрос: главная цель образования – не подготовить молодого человека к конкретному событию, в данном случае экзамену, а сопроводить его в жизнь. Учителям, как и врачам, нужно опираться на принцип «не навреди», ведь обучение – это битва за будущее. Как Архитектор смены я рад, что «Территория смыслов» в Год педагога и наставника стала площадкой продуктивной коммуникации, и уверен, что это было полезно для всех участников».

«Я уверена, что многое из того, что вы здесь обсудили, войдёт не только в историю форума, но и в историю нашей страны. Надеюсь, что с такой же стремительной скоростью, с которой меняется «Сенеж», работает и ваше мышление. Пусть эта энергия мысли в вас не останавливается, чтобы вы могли передавать свои знания другим.  Мы можем больше, когда мы вместе», – подвела итоги смены советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Мадлен Батурина.

В течение всей смены участники, объединившись в команды, создавали проектные решения по направлениям «Человек», «Страна», «Семья», «Общество», «Государство». За несколько часов до церемонии закрытия состоялась презентация инициатив участников, направленных на формирование общего образа будущего образовательной системы, в которой образование и забота обо всех аспектах здоровья становятся неразделимыми и непрерывными в течение всей жизни, а педагог выступает наставником семьи.

Эксперты высоко оценили проект по оптимизации службы медицинского сопровождения в образовательном учреждении, инициативу по внедрению дисциплины «Семьеведение», концепт метасистемы «Образование 2050», представляющей индивидуальную траекторию и персонифицированный подход, уход от системы отметок в сторону мониторинга уровня сформированности компетенции, а также автоматизированный процесс аттестации и учёта квалификации с последующим моделированием стратегии карьерного развития.

Символом шестой смены выступает один из основоположников научной педагогики в России Константин Ушинский.

На форуме были организованы дополнительные направления, транслирующие ценности российского государства среди молодёжи.  В этом году представлено четыре направления: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество». Участники познакомились с возможностями построения карьеры в ведущих организациях и компаниях страны, нашли наставников, больше узнали о культуре России.

У каждого участника смены «Учить» был шанс реализовать свою инициативу посредством участия в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Прием заявок проходил по следующим номинациям: проекты, направленные на передачу успешного опыта молодёжи и на развитие наставничества в молодёжной среде, на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодёжи, на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов, на работу с людьми с ОВЗ, а также инициативы по поддержке творческих инициатив и развитию культурно-образовательной среды и проекты, направленные на международное сотрудничество. Максимальный размер гранта – 1 млн рублей.

Всего было подано 45 заявок, из которых 19 были представлены на публичной защите конкурса перед экспертным сообществом Росмолодёжь.Гранты.

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