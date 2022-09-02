Профсоюз Владморрыбпорт направил открытое письмо президенту РФ

Последовало обращение профсоюза Владивостокского морского рыбного порта (Владморрыбпорт) с открытым письмом к президенту России, содержащем просьбу не допустить развала предприятия. Так, сотрудники компании сообщают президенту о том, что 23 августа Верховным судом был удовлетворен иск ФГУП «Нацрыбресурс» о расторжении с Владморрыбпортом договора аренды причалов. Вокруг этих причалов Владморрыбпортом годами выстраивалась инфраструктура, работа которой оказалась теперь заблокированной.

При этом ранее полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев уже выступал с критикой методов работы «Нацрыбресурса» с государственными причалами. В частности, чиновник отмечал аварийное состояние причалов компании.

Структуры, аффилированные с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, приобрели 48% акций Владморрыбпорта. В итоге сейчас эти структуры развернули судебную кампанию против порта.

В письме профсоюза уничтожаемого предприятия неизбежными последствиями расторжения договора аренды причалов называются массовые увольнения сотрудников Владморрыбпорта, обнищание их семей, что неизбежно приведет к серьезному снижению уровня жизни нескольких тысяч жителей города Владивосток.

На предприятии утверждают, что «Нацрыбресурс», лишая «Владморрыбпорт» доступа к причалам, действует в интересах бывшего вице-губернатора Сахалинской области и совладельца нескольких компаний Аркадия Пинчевского. По данным авторов обращения, Пинчевский требует продать ему контрольный пакет акций предприятия.

При этом бизнесмен угрожает привлечь для продавливания сделки административный ресурс. В частности, Пинчевский ссылается на дружеские отношения с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым, сообщает «Комсомольская правда».