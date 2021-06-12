Прогноз и решения вместе с цифровой платформой A-PLAN (А-План)

Количество участников рынка госзаказов непрерывно растет, а значит и растет востребованность цифровых решений для управления и контроля. О реальных и эффективных инструментах «финтеха», их внедрении и преимуществах рассказывает Сергей Серегин, генеральный директор «А-План».

IT-платформы, которые позволяют каждому из участников рынка найти для себя лучшее решение, в том числе и платформы A-PLAN, становятся неотъемлемой частью тендерного процесса на государственном уровне. Для участников рынка это возможность оптимизировать внутренние и внешние бизнес-процессы. Преимущество такого «финтех» решения – в возможности спрогнозировать потребности клиента и вовремя помочь ему их удовлетворить. Это доступ к цифровой экосистеме, которая способна оперативно реагировать на запросы, начиная от поиска подходящих тендеров и заканчивая полным финансовым сопровождением сделки.

Для банков финтех-продукты оптимизируют и зачастую «перезапускают» уже устаревшие банковские процессы взаимодействия с клиентом, дают возможность быстрого роста портфеля кредитных продуктов с высокой доходностью, минимальными рисками и без существенных затрат.

Это решение следующих задач:

Предоставление IT-решения с точечной персональной настройкой под требования банка, его внедрение и постоянный upgrade. Автоматизация внутренних и внешних бизнес-процессов в рамках технологического решения. Увеличение продаж продуктов банка на территории РФ.

Функционал платформы A-PLAN и ее связь с BigData позволяют еще до официального объявления результатов тендера с высокой долей вероятности определить победителя.

Одним из преимуществ цифровой платформы A-PLAN является учет интересов всех игроков рынка. Использование технологии Big Data позволяет агентам подобрать оптимальное решение, спрогнозировать положительный результат. Это возможно благодаря многофакторному анализу как потребностей и возможностей клиента, так и требований банков-партнеров.

Цифровое решение A-PLAN и его возможности по анализу данных – это инструмент, который дает участнику госзакупок возможности удовлетворить практически все свои потребности в рамках тендерных процедур и последующего обслуживания контракта без риска для себя, без попадания в «черные списки».

Источник: www.finversia.ru