Программа CNEC Global Leap представляет в Барселоне 7 подходов, ускоряющих внедрение ИИ 

Сообщество Cloud Native Elite Club (CNEC) успешно провело на MWC Barcelona 2024 семинар «Успех благодаря изначально облачным технологиям и ИИ». Более 50 лидеров и экспертов отрасли собрались, чтобы изучить передовые тенденции в области технологий и инноваций на 2024 год, поделившись ценными идеями и подходами к созданию приложений, изначально предназначенных для облака и ИИ.

CNEC Global Leap Program Debuts in Barcelona, Highlighting Seven Tech Leaps to Accelerate Intelligence

Бруно Чжан (Bruno Zhang), технический директор Huawei Cloud, подчеркнул важную роль технологий, изначально предназначенных для облака и ИИ, в качестве движущей силы трансформации отрасли в интеллектуальную эпоху.

Он перечислил семь ключевых технических подходов для интеллектуальной модернизации различных отраслей:

архитектура: от построенной на основе процессоров с основными и резервными системами к гетерогенной одноранговой архитектуре;

вычислительные средства: от общего назначения до предназначенных для ИИ;

хранилища: от озера данных к специальному хранилищу для ИИ;

конвергенция данных и ИИ: от модели «данные + ИИ» к модели «данные для ИИ / ИИ для данных»;

разработка приложений: от полного/низкого/нулевого кода к программированию с помощью ИИ / самостоятельному программированию средствами ИИ;

мультимедийные технологии: от съемок к вычислениям и от производства к генерированию;

безопасность: от кибер- и информационной безопасности к подходу на основе нулевого доверия

Тейлор Долезал (Taylor Dolezal), глава экосистемы CNCF, подчеркнул, что изначально облачные технологии служат основой инфраструктуры ИИ, подчеркнув их потенциал для ускорения внедрения ИИ в масштабах всей отрасли. «CNCF может похвастаться многочисленными проектами, используемыми ведущими компаниями в области ИИ, такими как OpenAI, которые обеспечивают необходимую технологическую инфраструктуру для генеративного ИИ, — заявил г-н Долезал. — Кроме того, изначально облачные проекты, такие как K8sGPT, иллюстрируют, как мы можем использовать передовые возможности обработки естественного языка генеративного ИИ и возможности Kubernetes для стимулирования инноваций в отрасли».

«Облачные вычисления способствуют инновациям и развитию моделей ИИ», — сказала Ли Вэй (Li Wei), заместитель директора Института изучения облачных вычислений и больших данных Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT). «Облачные вычисления обеспечивают гибкую, масштабируемую и эффективную поддержку этих моделей, снижая затраты и повышая эффективность, — пояснила г-жа Ли. — Они также служат удобной платформой для разработки, развертывания и использования моделей».

Г-жа Ли подчеркнула, что новой парадигмой в области облачных вычислений является появление облачных служб на основе большой модели. Она подчеркнула важность установления отраслевых стандартов. «Стандартная структура облачной службы на основе большой модели включает четыре уровня: инфраструктуру, модели, службы и приложения. Эта структура предназначена для стандартизации и операционализации облачной службы на основе большой модели с хорошо структурированной отраслевой системой».

На семинаре были представлены презентации представителей Huawei Cloud и различных лидеров отрасли, демонстрирующих инновационные подходы, используемые в различных секторах. Они поделились идеями об использовании облачных технологий для ускорения инноваций в области «данные — ИИ».

Иньяки Фуэнтес (Iñaki Fuentes), главный операционный директор TravelgateX, представил успешную трансформацию с использованием изначально облачных технологий с помощью Huawei Cloud. Внедрив контейнеры и микросервисы, они добились значительных улучшений: эффективная обработка более 6 миллиардов поисков отелей ежедневно, снижение затрат на облако на 20 %, повышение производительности более чем на 35 % и оптимизация эксплуатации.

Ли Го (Li Guo), эксперт Huawei Cloud SRE, представил свое детерминированное операционное решение — комплексный подход, основанный на подходах внутри Huawei Cloud. Это решение подчеркивает стабильность и надежность, эффективные ресурсы, надежную безопасность и гибкие службы. Huawei Cloud предлагает ряд служб, таких как OES, BOS, AMS и IMS, которые позволяют предприятиям расширять возможности эксплуатации и обслуживания (O&M), достигать большей эффективности и качества, а также ускорять цифровую трансформацию, используя в качестве ключевой движущей силы O&M.

Чонг Чен (Chong Chen), главный архитектор Huawei Cloud GaussDB (для MySQL), заявил, что эта служба может обеспечить высокую надежность и доступность, используя три зоны доступности (AZ), и в результате нулевую целевую точку восстановления (RPO) и отсутствие потери данных. Кроме того, всю систему баз данных будет легко масштабировать, наращивая или сокращая, и добавлять или удалять копии для чтения в течение нескольких минут в зависимости от требований рабочих нагрузок приложений без оценки емкости или выделения ресурсов. Такая архитектура хорошо подходит для потребностей базы данных в эпоху ИИ.

Разработка специально для облака становится новой нефтью для подпитки глобальной цифровой экономики. Все больше предприятий будут строить и развивать свои службы в облаке. Признавая эту тенденцию, в 2020 году Фонд изначально облачных вычислений (Cloud Native Computing Foundation, CNCF), CAICT и Huawei Cloud совместно основали сообщество CNEC. Сообщество CNEC стремится решать проблемы, с которыми сталкиваются организации в процессе миграции в облако, использования облака и управления облаком. В настоящее время сообщество CNEC, объединяющее более 200 основных членов, создало комплексную систему управления, которая поддерживает более 800 технических менеджеров в различных отраслях, включая Интернет, финансы, логистику и автомобилестроение. Сообщество также создало филиалы в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Уильям Донг (William Dong), президент Huawei Cloud Marketing, подчеркнул приверженность компании в эпоху ИИ сотрудничеству с такими отраслевыми организациями, как CNCF и CAICT. Через такие технические сообщества, как CNEC, Huawei Cloud стремится связать бизнес с новейшими глобальными технологиями, оптимальными методиками и отраслевыми тенденциями. Эта инициатива позволяет предприятиям во всем мире использовать потенциал изначально облачных технологий и ИИ, в конечном итоге успешно осваивая данные и искусственный интеллект.

Как ожидается, в 2024 году сообщество CNEC будет уделять приоритетное внимание стратегической интеграции изначально облачных технологий и ИИ, чтобы ускорить глобальное внедрение и развитие ИИ. В ходе мероприятия сообщество CNEC представило свою программу Global Leap, основным тезисом которой стал «Успех благодаря изначально облачным технологиям и ИИ» и которая будет способствовать широкому техническому обмену, углубленным дискуссиям и демонстрациям пилотных методик.

Plaque presented for the CNEC European Branch

Кроме того, Huawei Cloud была проведена церемония представления памятной таблички в честь создания Европейского филиала CNEC для улучшения обслуживания местных организаций. Эта инициатива свидетельствует о приверженности Huawei Cloud сотрудничеству с клиентами и партнерами для ускорения внедрения и развития инновационных технологий, в том числе решений, изначально созданных для облака, искусственного интеллекта и баз данных, в Европе. В конечном счете, эти совместные усилия направлены на раскрытие потенциала роста в различных отраслях за счет непрерывных технологических инноваций.