Программа ЮНЕСКО/Huawei «Открытая школа» изменит образование в Египте, Бразилии и Таиланде

Компания Huawei объявила о начале реализации второго этапа проекта «Открытые высокотехнологичные школы для всех» в Бразилии, Египте и Таиланде на Неделе цифрового обучения, флагманском мероприятии ЮНЕСКО по цифровому обучению и трансформации образования.

Attendees at the UNESCO-Huawei Technology-enabled Open Schools for All Forum / Image Credit © UNESCO / M. Etchegoyen

В период с 2024 по 2027 год второй этап инициативы ЮНЕСКО и Huawei будет поддерживать цифровую трансформацию образования в каждой из трех стран с помощью цифровых моделей открытых школ. Эти модели сочетают в себе технологические инновации и человеческие возможности для создания гибкой, устойчивой, инклюзивной и качественной среды обучения, которая сочетает в себе традиционное и онлайн-обучение.

Этап реализации второго этапа проекта следует за этапом проектирования, который был начат в апреле 2024 года для определения конкретных потребностей и приоритетов трех стран.

Объявление было сделано на форуме «Открытые высокотехнологичные школы для всех», организованном ЮНЕСКО и Huawei во время Недели цифрового обучения. Форум был посвящен извлеченным урокам и достижениям первого этапа, который проходил в Египте, Эфиопии и Гане в период с 2020 по 2024 год, и предоставил ценную информацию для реализации второго этапа.

Среди почетных гостей был Его Превосходительство г-н Мохамед Абдель Латиф (Mohamed Abdel Latif), министр образования и технического образования Египта; Его Превосходительство д-р Яу Осей Адутвум (Yaw Osei Adutwum), министр образования Ганы; делегаты от министерств образования Эфиопии, Бразилии и Таиланда; а также представители ЮНЕСКО и Huawei.

«В Египте мы вступили на путь преобразований в образовании, основанный на убеждении, что технологии — это не только инструмент, но и катализатор для раскрытия потенциала, развития творчества и расширения возможностей как для преподавателей, так и для учащихся. Успех первого этапа этого проекта является свидетельством самоотверженности наших педагогов и партнеров», — сказал Его Превосходительство Мохамед Абдель-Латиф, министр образования и технического образования Арабской Республики Египет.

В соответствии с программойцифровой инклюзивности Huawei TECH4ALL технологический аспект инициативы «Открытая школа» сосредоточен на подключении школ, обучении педагогов навыкам ИКТ и разработке ресурсов цифрового образования.

«Подход «Открытая школа» направлен на цифровое преобразование образовательного сектора, ориентированное на человека, посредством связи, компетентности и контента», — сказала Джойс Лю (Joyce Liu), директор Офиса программы TECH4ALL в Huawei. — Благодаря партнерскому подходу, который использует технологии, адаптированные к конкретным национальным приоритетам, мы считаем, что можем обеспечить справедливый и инклюзивный доступ к возможностям обучения на протяжении всей жизни для всех».

Проект «Открытая школа» в Бразилии сосредоточен на продвижении инклюзивности и экологичного обучения. В соответствии со Стратегией подключенных школ страны в рамках проекта будет построено пять умных школ, два цифровых учебных центра будут обучать учителей навыкам ИКТ, а цифровые курсы позволят проводить онлайн-обучение.

Проект «Открытая школа» в Таиланде направлен на повышение качества в сфере образования. В соответствии с национальной стратегией на 2018—2037 годы проект построит десять умных школ и расширит использование умных аудиторий по принципу, разработанному для учителей путем обучения навыкам ИКТ и учебным ресурсам, предоставляемым на цифровых платформах.

Проекты «Открытой школы» в Бразилии и Таиланде будут служить ориентирами для регионов Латинской Америки и АСЕАН соответственно.

Проект второго этапа в Египте будет сосредоточен на расширении обучения учителей навыкам ИКТ, продолжая импульс первого этапа, на котором был создан Новый центр дистанционного обучения, которым воспользовались 950 000 преподавателей.

Проекты первого этапа «Открытой школы» в Эфиопии и Гане также обеспечили значительный прогресс в продвижении образовательных технологий и расширении прав и возможностей педагогов.

Эфиопия оснастила и обучила 12 000 учащихся и 250 преподавателей в 24 пилотных средних школах и разработала свое первое учебное пособие по образовательным технологиям для поддержки своей новой Стратегии цифрового образования (2023—2028 годы).

Гана усовершенствовала свои национальные образовательные платформы, разработала систему компетенций в области ИКТ для учителей и обеспечила десять школ оборудованием ИКТ, что принесло пользу 1 000 учителей и 3 000 учащихся.