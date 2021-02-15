Программную платформу Temenos предоставила Komerční banka компания Syncordis

В этом году Komerční banka начнет постепенный переход на новую программную платформу Temenos. Новая система будет предоставлена и реализована компанией Syncordis. Это одно из важнейших капиталовложений Komerční banka за всю историю; его цель — достижение базового уровня цифровизации банковских услуг в Чешской Республике.

«Подписание договора с Syncordis и Temenos представляет собой стратегическое капиталовложение в наше будущее. Это одно из важнейших событий в истории Komerční banka, закрепляющее наши лидирующие позиции в сфере цифровизации на чешском банковском рынке. Мы рассматриваем возможность сотрудничества с партнерами, разделяющими наш подход к новаторству и помогающими нам использовать новейшие технологии на благо наших клиентов, как естественную и неотъемлемую часть нашей деятельности», — заявил председатель правления и генеральный директор Komerční banka Ян Ючелка (Jan Juchelka). Он добавил следующее: «В число основных и естественных целей этого капиталовложения входит повышение степени удовлетворенности наших клиентов и общего качества обслуживания».

Директор компании Syncordis по развитию бизнеса в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Пьер Серве (Pierre Servais) отметил: «Мы рады возможности стратегического сотрудничества с Komerční banka в реализации его стремления к преобразованию основных банковских операций и руководства процессом его цифровизации. Новаторство и готовность к преобразованиям играют принципиально важную роль в постоянно меняющемся современном мире. Благодаря эффективной технологии Temenos и обширному опыту Syncordis в сфере внедрения Komerční banka сможет использовать новые возможности банковского обслуживания с применением цифровых технологий и обеспечить своим клиентам новый уровень сервиса на основе высокотехнологичной среды».

Долгосрочное партнерство Komerční banka с компанией Syncordis включает предоставление и внедрение банковского программного обеспечения Temenos, которое будет содействовать банку и его дочерним организациям в дальнейшей цифровизации, упрощении их ассортимента продуктов и повышении уровня безопасности и устойчивости бизнеса.