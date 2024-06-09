Прогресс и формирование завтра: конференция по глобальному запуску SUPCON 2024 в Сингапуре

В Сингапуре прошла конференция по глобальному запуску SUPCON 2024 на тему «Прогресс и формирование завтрашнего дня». Мероприятие ознаменовало официальную презентацию двух новаторских продуктов SUPCON: первую в мире универсальную систему управления (Universal Control System, UCS) и предобученный трансформер временных рядов (Time-Series Pre-trained Transformer, TPT) — первую модель временных рядов в обрабатывающей промышленности. Эти инновации в настоящее время находят полное промышленное применение. Почти 300 отраслевых экспертов, включая представителей ведущих прогрессивных отраслевых предприятий, многонациональных организаций и академических ассоциаций из почти 20 стран и регионов, собрались, чтобы изучить новые пути цифровой трансформации и высококачественного устойчивого развития в обрабатывающей промышленности в эпоху ИИ.

На конференции Цуй Шань (Cui Shan), председатель и президент SUPCON, выступил с увлекательным докладом под названием «Использование ИИ для развития отрасли», представив глобальным клиентам эволюцию SUPCON, организацию бизнеса, основную конкурентоспособность и долю рынка. Используя достижения последней технологической революции, компания SUPCON создала ведущую в отрасли интеллектуальную архитектуру завода «1+2+N» и передовую основную технологическую систему «4 Data Platform + 1 AI Engine». Благодаря интеллектуальным решениям, таким как «AI+Safety», «AI+Quality», «AI+Green» и «AI+Profit», SUPCON является новатором в области промышленного развития ИИ, стремясь стать глобальным пионером в этой области и использовать ИИ для содействия устойчивому промышленному росту.

Мерси Чжан (Mercy Zhang), вице-президент SUPCON International Business, официально представила универсальную систему управления (UCS), отметив инновации в секторе автоматизации. Обладая первой в мире минималистичной архитектурой «облачной сети» и программно-определяемой, полностью цифровой и облачной технологией, UCS революционизирует 50-летнюю традиционную архитектуру технологии DCS. Это нововведение обеспечивает значительную экономию средств, включая сокращение занимаемой площади на 90%, сокращение медного кабеля на 80% и сокращение времени проекта на 50%.

Д-р Вэньюэ Дин (Wenyue Ding), старший научный сотрудник SUPCON, представил модель TPT, которая произведет революцию в традиционных фрагментированных промышленных приложениях и данных. Переходя от традиционного режима «N models + N Applications» к новой парадигме «TPT + 1 software» на заводе, TPT может похвастаться тремя характеристиками — мультифункциональностью, обобщением и надежностью. — Приложения SUPCON TPT достигли прорывов в различных секторах, включая хлорщелочную, тепловую энергетику и нефтехимическую промышленность.

На мероприятии президент Сингапурско-китайской деловой ассоциации Дуошен Ву (Duoshen Wu), исполнительный председатель Комитета по научно-техническому сотрудничеству Китая и АСЕАН Сюйминь Ли (Xuemin Li) и член Постоянного комитета партийного комитета и заместитель генерального секретаря Китайской федерации нефтяной и химической промышленности Гуанлян Пан (Guanglian Pang) выступили с вдохновляющими речами, сердечно поздравив SUPCON. Кроме того, представители ведущих организаций и компаний, таких как NAMUR, OPAF, Saudi Aramco, Pertamina, Wanhua и Dell, сосредоточились на передовых продуктовых технологиях и приложениях в обрабатывающей промышленности, поделившись своими глубокими знаниями по ключевым темам, таким как промышленный ИИ, большие данные и облачные сервисы.