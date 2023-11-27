Производитель фотоэлектрических инверторов Sineng Electric получил Tier 1 от BloombergNEF

Sineng Electric, ведущий в мире производитель фотоэлектрических и накопительных инверторов, получил Tier 1 в списке производителей фотоэлектрических инверторов от BloombergNEF, благодаря технологическому прогрессу, стабильности бизнеса и исключительной рыночной конкурентоспособности компании.

Рейтинговая система BNEF, основанная на инвестиционной привлекательности компаний, подразумевает строгий процесс оценки с учетом целого ряда параметров. Включение компании в данный список подтверждает репутацию бренда Sineng в отрасли. Рейтинг Tier 1 является исключительно важной реперной точкой, дающей потенциальным инвесторам доверенный ориентир при поиске надежных партнеров в динамично развивающемся секторе возобновляемых источников энергии.

Вкупе с клиентоориентированной стратегией и стратегией инноваций Sineng представляет исчерпывающий ассортимент продуктов и решений, соответствующих разнообразным требованиям клиентов. Совокупная отгрузка фотоэлектрических инверторов по всему миру превысила сейчас отметку в 70 ГВт, а накопительных инверторов – 6 ГВт.

Компания Sineng уделяет особое внимание исследованиям и разработкам, реализуемым за счет постоянно растущей команды квалифицированных инженеров, и именно этот факт лежит в основе ее достижений. Серьезные инвестиции в НИОКР окупились сторицей и дали на выходе передовые результаты. Продукты, такие как стринг-инвертор на 350 кВт, центральный инвертор на 4,4 МВт, система преобразования энергии на 2 МВт и стринговая система преобразования энергии на 200 кВт могут предложить улучшенную эффективность, исключительную надежность и безопасность.

Цян У (Qiang Wu), председатель правления Sineng Electric, заявил: «Присвоение компании Tier 1 в рейтинге производителей фотоэлектрических инверторов наполняет нас энтузиазмом. Это повышает нашу репутацию и влияние в мировом масштабе. Являясь заслуживающим доверие новатором, призванным продвигать информированность о состоянии окружающей среды и экологическую осознанность, мы с нетерпением ждем положительных изменений».