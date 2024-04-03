Промышленные винтовые компрессоры для чистого производства

Промышленный сжатый воздух – неотъемлемая часть практически любого производства, будь то пошив одежды или производство изделий из металла, изготовление мебели или промышленных станков. Производится сжатый воздух промышленными компрессорными установками.

Самым распространенным типом оборудования для производства сжатого воздуха являются воздушные винтовые компрессоры, они способны обеспечивать постоянную, эффективную и высокопроизводительную подачу, способствуя бесперебойному функционированию промышленных процессов.

Спрос на энергоэффективные и надежные технологии для сжатия воздуха привел к росту популярности винтовых компрессоров. Они подходят как для крупномасштабных промышленных операций, так и для небольших станков и механизмов, поскольку имеют широкий диапазон мощностей для удовлетворения различных требований.

По типу винтовые компрессоры делятся на безмасляные и маслозаполненные. Винтовые компрессоры с впрыском масла занимают 75% мирового рынка, благодаря их широкому использованию в различных секторах. Безмасляные винтовые компрессоры работают без использования смазочного масла в камере сжатия. Эти компрессоры предпочтительны в тех случаях, когда жизненно важно поддерживать 100% чистоту воздуха или газа, например, в фармацевтической промышленности, производстве продуктов питания и напитков, электронике и других отраслях. Отсутствие масла в процессе сжатия снижает вероятность попадания масляных испарений в сжатый воздух или газ.

Есть нормативы международной организации по стандартизации, предусматривающие чистоту воздуха в производстве различных продуктов. Например, стандарт ISO 8573-1 (2010) утверждает, что в производстве упаковки для продуктов питания и лекарств используются воздушные безмасляные компрессоры. Они не производят выбросы масла, и уровень эмиссии по данной классификации соответствует «0».

Кроме самих продуктов, требующих «чистый» сжатый воздух, большинство упаковочных материалов для пищевой и фармацевтической промышленности производятся с учетом требований «0» класса, где важна абсолютная безопасность всех составляющих, так как упаковка взаимодействует с продуктом.

Классы сжатого воздуха

Существует 7 основных классов сжатого воздуха, которые распределяются по 3 типам загрязняющих веществ: примеси, влажность и вода, масло. К примесям относят пыль, трубную окалину, это удаляется с помощью фильтров. Влага и вода удаляется осушителями. Капли или испарения масла задерживаются коалесцирующими фильтрами для удаления масла.

Международная организация по стандартизации (ISO) 8573-1:2010 определяет классы качества воздуха, исходя из допустимого уровня загрязняющих веществ.

Класс воздуха «1» иногда называют “технически не содержит масла”, приемлемый.

В тех случаях, когда чистота воздуха критически важна — это класс «0», в котором самые строгие требования к наличию всех трех типов загрязняющих веществ. Именно для получения воздуха этого класса используются винтовые воздушные компрессоры безмасляного типа.