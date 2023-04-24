Прошла презентация технологии Hi4 от GWM с новым среднегабаритным внедорожником HAVAL

18 апреля на выставке автосалона в Шанхае 2023 года состоялась мировая премьера нового среднегабаритного внедорожника HAVAL от GWM на новых источниках энергии (получившего на китайском рынке название «Fierce Dragon MAX»), который привлек внимание всех участников выставки.

Внедорожник HAVAL на новых источниках энергии — это первая модель компании GWM, в которой используется технология Hi4. Это транспортное средство, которое является первой моделью новейшего семейства продуктов HAVAL от GWM на новых источниках энергии, позиционируется как интеллектуальный семейный внедорожник на новых источниках энергии. Внедорожник имеет колесную базу 2,8 метра и дизайн экстерьера с дополнительными техническими характеристиками электромобиля.

Как заявил на презентации заместитель главного управляющего по маркетингу бренда HAVAL Цяо Синью (Qiao Xinyu), данное транспортное средство будет выпущено на китайский рынок в мае. Эксплуатационные качества, экономичность и надежность этого транспортного средства значительно улучшены благодаря новой технологии Hi4.

Директор по продуктам бренда HAVAL представил характеристики транспортного средства на автосалоне. Проведенный в Китае тест во время моделирования реальных сценариев у потребителей показал, что его общий расход топлива по стандарту WLTC составляет всего 1,78 л/100 км, а время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 6,8 с.

Технология Hi4 разработана компанией GWM на основе концепции производительности и эффективности, и представляет собой новую гибридную технологию, сочетающую интеллектуальные функции с системой полного привода. Hi4 расшифровывается как Hybrid Intelligent 4WD («гибридный интеллектуальный полный привод»). Эта технология использует двухдвигательную конструкцию с параллельными и последовательными соединениями между передней и задней осями, что позволяет добиться эксплуатационных характеристик системы с полным приводом и энергоэффективности системы с двухколесным приводом.

Технологию Hi4 также можно комбинировать с системой GWM iTVC (интеллектуальной системой управления вектором крутящего момента) и интеллектуальной системой управления энергопотреблением для обеспечения эффективной работы энергосистемы автомобиля во всех диапазонах скоростей и сценариях, обеспечивая потребителям высокую производительность и более низкое энергопотребление.

Для управления энергопотреблением, модели, оснащенные технологией Hi4, могут динамически переключаться между 9 режимами вождения в зависимости от различных условий эксплуатации. Таким образом, для снижения энергопотребления это транспортное средство всегда будет использовать оптимальный режим вождения в различных сценариях вождения.

20 апреля компания GWM провела тест-драйв и мероприятие на территории своей штаб-квартиры в Баодине, чтобы приглашенные представители СМИ могли всесторонне ознакомиться с продуктами и технологиями, использующими новые источники энергии. Благодаря технологии Hi4 это транспортное средство может интеллектуально определять различные сценарии вождения с помощью системы iTVC, а также быстро распределять и динамически регулировать крутящий момент между передней и задней осями. Это гарантирует, что транспортное средство может иметь высокую мощность во всех сценариях вождения. Например, когда транспортное средство плавно трогается с места на ровной поверхности, мощность может распределяться на переднюю и заднюю оси, что обеспечивает более быстрое ускорение по сравнению с традиционными двухдвигательными системами.

После этого мероприятия приглашенные представители различных средств массовой информации признали эффективность данного транспортного средства в плане ускорения, стабильности в ходе высокоскоростных испытаний на кольцевой трассе, а также в плане силы технологии Hi4, ожидая его скорейшего выхода на зарубежный рынок.