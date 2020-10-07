Путевки в «Орленок» выделены детям медицинских работников Калужской области

5 октября 200 ребят вылетели на Черное море. Губернатор области Владислав Шапша поручил организовать отдых для детей врачей, медсестер и другого медицинского персонала, который работает на передовой и борется с коронавирусной инфекцией. Средства на путевки в «Орленок» выделены из бюджета, отмечает информагентство «Ель Медиа». Калужские школьники вместе с сопровождающими отправились чартерным рейсом из Калуги в Краснодар, откуда их на автобусах доставят в прославленный лагерь. Здесь они смогут продолжить учебу и полноценно отдохнуть, займутся творчеством, спортом, побывают в музее истории ВДЦ «Орленок» и в местной астрономической обсерватории. Лагерная смена продлится 21 день.

На сегодня в Калужской области с начала пандемии зарегистрировано 9519 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки – 76 случаев. Уровень летальности от новой инфекции в регионе составил 0,78%, тогда как средний по стране показатель равен 1,75%, сообщает агентство «МИРИНФО».