Пять инновационных решений на MWC 2022 анонсировал Huawei

На выставке Mobile World Congress 2022 (MWC 2022) вице-президент Huawei и руководитель подразделения оптических бизнес-продуктов Ричард Цзинь (Richard Jin) представил Green Intelligent OptiX Network для предприятий. В данном продукте предлагается пять инновационных решений на основе сценариев: FTTO (Fiber To The Office), FTTM (Fiber To The Machine), Single OptiX, DC OptiX и Sensing OptiX — для расширения возможностей промышленной цифровизации.

FTTO: объединив технические преимущества ИС и оптических продуктов, компания Huawei представила комплексное решение Fiber To The Office (FTTO) для построения экологически безопасных и упрощенных кампусных сетей. Это решение упрощает сетевую архитектуру с трех до двух уровней, обеспечивая отсутствие необходимости в помещениях для оборудования сверхнизкого напряжения (СНН). Уникальная архитектура P2MP также способствует сокращению капиталовложений в оптические модули на 50%. Кроме того, оптические терминалы поддерживают технологии plug-and-play и swap-and-play, повышая эффективность процедур эксплуатации и технического обслуживания на 50%. Помимо изложенного, компания Huawei представила OptiXstar P871E — первую в отрасли ONU-панель, поддерживающую полосу пропускания 10 Гбит/с, и самую компактную в отрасли 10G ONU OptiXstar S890H.

FTTM: это решение применяется к таким сценариям, как производственные предприятия, подземные тоннели, угольные шахты, порты и автомагистрали, а также обеспечивает детерминированную низкую задержку и высокую надежность, удовлетворяя сетевым требованиям промышленных сценариев. В портах сеть Fiber To The Machine (FTTM) обеспечивает детерминированную сверхнизкую задержку, позволяющую операторам дистанционно управлять техникой с расстояния до 100 км, что значительно повышает эффективность операций с контейнерами. FTTM также обеспечивает искробезопасность подземных сетей (в частности, подземных сетей угольных шахт), устраняя угрозы безопасности, исходящие от электрических искр. В местах пересечения инновационная распределенная архитектура FTTM предполагает использование только одного оптического и одного электрического кабелей, заменяющих сотни кабелей в традиционной системе, что повышает эффективность инженерных решений на 80%.

Single OptiX: компания Huawei представила сетевое решение Native Hard Pipe (NHP). Данное решение поддерживает технологию жестких труб пятого поколения, именуемую Optical Service Unit (OSU) и совместимую с Pulse Code Modulation (PCM), Synchronous Digital Hierarchy (SDH), Optical Transport Network (OTN) и другими технологиями жестких труб. Сеть NHP впервые объединяет в себе передающие сети и сети доступа, благодаря чему технология транзита OSU обеспечивает физическую изоляцию E2E и высокую надежность сервисов. Эта технология имеет широкие перспективы применения в сценариях электроэнергетики и метрополитена. Удлинение жестких труб вниз к сетям доступа обеспечивает возможность объединения автоматизации распределения мощности с интеллектуальным осмотром или систем информирования пассажиров метрополитена с автоматизированными системами взимания платы за проезд в одну сеть с повышением надежности и эффективности.

DC OptiX: компания Huawei представляет комплексное решение Storage-Optical Connection Coordination (SOCC), сочетающее в себе преимущества средств хранения и оптической связи. В данном решении используется оптическая сеть для обнаружения неисправностей каналов связи с обеспечением возможности переключения волоконно-оптических трактов в течение 5 миллисекунд. Кроме того, оно может контролировать джиттер волоконно-оптической сети в режиме реального времени и уведомлять устройства памяти. Это решение позволяет переключать каналы ввода-вывода в течение 1 секунды, что обеспечивает нулевую потерю данных и значительно повышает надежность сети. Кроме того, компания Huawei повысила пропускную способность системы Data Center Interconnect (DCI) с 88 до 96 Тбит/с на волокно, сократив расходы на аренду волокна и увеличив эффективность эксплуатации для клиентов.

Sensing OptiX: компания Huawei, обладающая 30-летним опытом разработки и применения новейших оптических технологий, представила свой первый продукт для оптического считывания — OptiXsense EF3000, основанный на результатах исследований алгоритмов измерения интеллектуальными датчиками. Данный продукт используется главным образом в сценариях нефтегазовых трубопроводов, помогая предприятиям создавать новый режим автоматического контроля. В результате коэффициент выявления опасных событий на трубопроводах достиг 97%. Руководитель отдела волоконно-оптических систем компании Shandong Jihua Gas Сюй Сяолян (Xu Xiaoliang) заявил: «Компания Jihua провела техническое испытание в эксплуатационных условиях с использованием средств оптического считывания Huawei. Результаты этого испытания подтверждают, что точность отчетов значительно превышает аналогичный показатель по отрасли в целом. В развитие этого совместного проекта мы продолжим сбор и обновление образцов на местах для распознания максимально возможного числа типов происшествий, освоения более точных алгоритмов распознавания и обеспечения более эффективных технических гарантий для систем контроля безопасности в нефтегазовой отрасли». Выставка MWC 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представит свои корпоративные продукты и решения на стенде 1H50 в зале №1 по улице Fira Gran Via.